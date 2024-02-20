https://ria.ru/20240220/peterburg-1928462680.html
В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию
В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию - РИА Новости, 20.02.2024
В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию
Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:02
2024-02-20T14:02
2024-02-20T15:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, возбуждено дело о покушении на убийство. По версии следствия, утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный "по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся", сообщает региональный главк СК России. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, в районе 08:30 поступили сообщения от очевидцев о том, что у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, который приехал на черной Toyota Camry и высадил двоих детей. "Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело", — сказал собеседник. Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей. "Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже", — заметил источник. Собеседник агентства добавил, что допросить водителя не представляется возможным, так как тот в крайнем тяжелом состоянии в реанимации. По информации СК, потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство").
https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html
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Момент выстрела в мужчину в Санкт-Петербурге
Момент выстрела в мужчину в Санкт-Петербурге
2024-02-20T14:02
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, узбекистан, toyota corolla
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Узбекистан, Toyota Corolla
В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию
Водителя расстреляли у гимназии в Петербурге, куда он привез детей адвоката
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, возбуждено дело о покушении на убийство.
По версии следствия, утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный "по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся", сообщает региональный главк СК России. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, в районе 08:30 поступили сообщения от очевидцев о том, что у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, который приехал на черной Toyota Camry и высадил двоих детей.
"Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело", — сказал собеседник.
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Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей. "Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже", — заметил источник.
Собеседник агентства добавил, что допросить водителя не представляется возможным, так как тот в крайнем тяжелом состоянии в реанимации.
По информации СК, потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство").
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