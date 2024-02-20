https://ria.ru/20240220/peterburg-1928462680.html

В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию

В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию - РИА Новости, 20.02.2024

В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию

Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:02

2024-02-20T14:02

2024-02-20T15:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, возбуждено дело о покушении на убийство. По версии следствия, утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный "по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся", сообщает региональный главк СК России. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, в районе 08:30 поступили сообщения от очевидцев о том, что у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, который приехал на черной Toyota Camry и высадил двоих детей. "Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело", — сказал собеседник. Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей. "Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже", — заметил источник. Собеседник агентства добавил, что допросить водителя не представляется возможным, так как тот в крайнем тяжелом состоянии в реанимации. По информации СК, потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство").

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент выстрела в мужчину в Санкт-Петербурге Момент выстрела в мужчину в Санкт-Петербурге 2024-02-20T14:02 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, узбекистан, toyota corolla