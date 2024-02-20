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Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными - РИА Новости, 20.02.2024
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13:00 20.02.2024 (обновлено: 15:25 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/peskov-1928437263.html
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными - РИА Новости, 20.02.2024
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными
Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:00
2024-02-20T15:25
происшествия
россия
юлия навальная
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
ив роше
алексей навальный*
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Я &lt;...&gt; не знаком с этим выступлением, но если там содержались такие слова, то &lt;...&gt; это ничто иное, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены&quot;, — сказал представитель Кремля.Так Песков прокомментировал слова Юлии Навальной о том, что тело ее мужа не отдают семье, якобы чтобы исчезли следы отравления.Пресс-секретарь президента добавил, что только по этическим соображениям не может оценить эти слова так, как следует.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции занял у бригады около девяти минут.
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происшествия, россия, юлия навальная, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, ив роше, алексей навальный*
Происшествия, Россия, Юлия Навальная, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Дмитрий Песков, Ив Роше, Алексей Навальный*
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными

Песков: слова Навальной, что тело не отдают, чтобы скрыть отравление, голословны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Я <...> не знаком с этим выступлением, но если там содержались такие слова, то <...> это ничто иное, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены", — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова Юлии Навальной о том, что тело ее мужа не отдают семье, якобы чтобы исчезли следы отравления.
Пресс-секретарь президента добавил, что только по этическим соображениям не может оценить эти слова так, как следует.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции занял у бригады около девяти минут.
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ПроисшествияРоссияЮлия НавальнаяФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковИв РошеАлексей Навальный*
 
 
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