https://ria.ru/20240220/peskov-1928437263.html

Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными

Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными - РИА Новости, 20.02.2024

Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными

Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:00

2024-02-20T13:00

2024-02-20T15:25

происшествия

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юлия навальная

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

ив роше

алексей навальный*

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я <...> не знаком с этим выступлением, но если там содержались такие слова, то <...> это ничто иное, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены", — сказал представитель Кремля.Так Песков прокомментировал слова Юлии Навальной о том, что тело ее мужа не отдают семье, якобы чтобы исчезли следы отравления.Пресс-секретарь президента добавил, что только по этическим соображениям не может оценить эти слова так, как следует.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции занял у бригады около девяти минут.

https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html

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происшествия, россия, юлия навальная, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, ив роше, алексей навальный*