https://ria.ru/20240220/peskov-1928437263.html
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными - РИА Новости, 20.02.2024
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными
Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:00
2024-02-20T13:00
2024-02-20T15:25
происшествия
россия
юлия навальная
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
ив роше
алексей навальный*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:157:3076:1887_1920x0_80_0_0_a5a7ff465c87024033dbed3b2fc8cc8f.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я <...> не знаком с этим выступлением, но если там содержались такие слова, то <...> это ничто иное, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены", — сказал представитель Кремля.Так Песков прокомментировал слова Юлии Навальной о том, что тело ее мужа не отдают семье, якобы чтобы исчезли следы отравления.Пресс-секретарь президента добавил, что только по этическим соображениям не может оценить эти слова так, как следует.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции занял у бригады около девяти минут.
https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_152c4e95fa9ec7e110595d65f856adcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, юлия навальная, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, ив роше, алексей навальный*
Происшествия, Россия, Юлия Навальная, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Дмитрий Песков, Ив Роше, Алексей Навальный*
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными
Песков: слова Навальной, что тело не отдают, чтобы скрыть отравление, голословны
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обвинения жены Алексея Навального Юлии в адрес Кремля голословны и ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Я <...> не знаком с этим выступлением, но если там содержались такие слова, то <...> это ничто иное, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены", — сказал представитель Кремля.
Так Песков прокомментировал слова Юлии Навальной о том, что тело ее мужа не отдают семье, якобы чтобы исчезли следы отравления.
Пресс-секретарь президента добавил, что только по этическим соображениям не может оценить эти слова так, как следует.
По данным ямальского управления ФСИН
, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции занял у бригады около девяти минут.
Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального