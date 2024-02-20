https://ria.ru/20240220/peskov-1928431896.html

Песков назвал слова Юлии Навальной о виновных в смерти мужа хамскими

Песков назвал слова Юлии Навальной о виновных в смерти мужа хамскими - РИА Новости, 20.02.2024

Песков назвал слова Юлии Навальной о виновных в смерти мужа хамскими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова со стороны Юлии Навальной о виновных в смерти ее мужа, заявил, что это "абсолютно голословные,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:47

2024-02-20T15:04

юлия навальная

происшествия

россия

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

алексей навальный*

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова со стороны Юлии Навальной о виновных в смерти ее мужа, заявил, что это "абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства"."Нет, мы оставляем это без комментариев. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства, но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально (несколькими - ред.) днями ранее, то я оставлю это без комментариев", - сказал Песков, комментируя обращение вдовы Навального, в котором она обвиняет в убийстве мужа президента РФ.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://radiosputnik.ru/20240217/ukraina-1927994021.html

https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html

https://ria.ru/20240220/borrel-1928431990.html

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юлия навальная, происшествия, россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, алексей навальный*