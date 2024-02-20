Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по роли Бали-бея в сериале "Великолепный век", прилетел в Россию.
© Фото : burakozcivitСкрин сторис из соцсетей турецкого актера Бурака Озчивита
© Фото : burakozcivit
Скрин сторис из соцсетей турецкого актера Бурака Озчивита
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"Москва", — подписал снимок актер из салона самолета, размещенный в сторис Instagram*.
Позже в ряде СМИ появилась информация, что актер заселился в один из пятизвездочных отелей столицы.
Отмечается, что в России у знаменитости запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. На них прозвучит музыка из популярных турецких сериалов.
После Озчивит планирует провесети фан-встречи с поклонниками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Отмечается, что в России у знаменитости запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. На них прозвучит музыка из популярных турецких сериалов.
После Озчивит планирует провесети фан-встречи с поклонниками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.