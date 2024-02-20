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Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию - РИА Новости, 20.02.2024
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Шоубиз
 
22:16 20.02.2024 (обновлено: 22:26 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ozchivit-1928596168.html
Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию
Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию - РИА Новости, 20.02.2024
Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию
Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по роли Бали-бея в сериале "Великолепный век", прилетел в Россию. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:16
2024-02-20T22:26
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по роли Бали-бея в сериале "Великолепный век", прилетел в Россию. &quot;Москва&quot;, — подписал снимок актер из салона самолета, размещенный в сторис Instagram*.Позже в ряде СМИ появилась информация, что актер заселился в один из пятизвездочных отелей столицы. Отмечается, что в России у знаменитости запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. На них прозвучит музыка из популярных турецких сериалов. После Озчивит планирует провесети фан-встречи с поклонниками. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию

CC BY 3.0 / CASH / Актер Бурак Озчивит
Актер Бурак Озчивит - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
CC BY 3.0 / CASH /
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по роли Бали-бея в сериале "Великолепный век", прилетел в Россию.
© Фото : burakozcivitСкрин сторис из соцсетей турецкого актера Бурака Озчивита
Скрин сторис из соцсетей турецкого актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : burakozcivit
Скрин сторис из соцсетей турецкого актера Бурака Озчивита
«

"Москва", — подписал снимок актер из салона самолета, размещенный в сторис Instagram*.

Позже в ряде СМИ появилась информация, что актер заселился в один из пятизвездочных отелей столицы.

Отмечается, что в России у знаменитости запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. На них прозвучит музыка из популярных турецких сериалов.

После Озчивит планирует провесети фан-встречи с поклонниками.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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