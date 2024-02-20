https://ria.ru/20240220/ozchivit-1928596168.html

Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию

Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию - РИА Новости, 20.02.2024

Звезда "Великолепного века" прилетел в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по роли Бали-бея в сериале "Великолепный век", прилетел в Россию. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:16

2024-02-20T22:16

2024-02-20T22:26

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по роли Бали-бея в сериале "Великолепный век", прилетел в Россию. "Москва", — подписал снимок актер из салона самолета, размещенный в сторис Instagram*.Позже в ряде СМИ появилась информация, что актер заселился в один из пятизвездочных отелей столицы. Отмечается, что в России у знаменитости запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. На них прозвучит музыка из популярных турецких сериалов. После Озчивит планирует провесети фан-встречи с поклонниками. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, москва, санкт-петербург, новости культуры