https://ria.ru/20240220/olimpiada-1928568606.html

На ВДНХ открыли аллею славы, посвященную победам школьников на олимпиадах

На ВДНХ открыли аллею славы, посвященную победам школьников на олимпиадах - РИА Новости, 20.02.2024

На ВДНХ открыли аллею славы, посвященную победам школьников на олимпиадах

Аллею славы, посвященную победам российских школьников на международных олимпиадах, открыли на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в мероприятии приняли участие... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:32

2024-02-20T19:32

2024-02-20T19:36

выставка-форум "россия"

общество

россия

сергей кравцов

татьяна голикова

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Аллею славы, посвященную победам российских школьников на международных олимпиадах, открыли на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения России Сергей Кравцов и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция организована Российским обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения России, на новой выставке представлены более 100 оригинальных наград с международных олимпиад по различным дисциплинам: математика, биология, химия, физика, информатика, география, астрономия и астрофизика. Также на экспозиции можно увидеть награды, завоеванные на олимпиаде по естественным наукам среди юниоров. "Из 468 золотых медалей, которые были получены нашими ребятам с 2000 года, здесь представлено 109, это очень крутой результат. 468 означает, что уже на протяжении многих лет наша страна с нашим образованием попадает в тройку лидеров. Это очень приятно. 2023 год не стал исключением, из 43 медалей - 34 высокого, самого высокого, золотого достоинства оказались российскими", - сказала Голикова на церемонии открытия аллеи. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что из 18 миллионов российских школьников, во Всероссийской олимпиаде школьников принимают участие семь миллионов человек. "Очень символично, что эта экспозиция открылась именно здесь, на выставке "Россия", здесь мы гордимся достижениями, за которыми стоят люди, люди самых разных профессий, которые стали выдающимися в этих профессиях, мы все начинали со школы, свой путь к вершине они начинали со школьной скамьи", - заключил Древаль.

россия

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общество, россия, сергей кравцов, татьяна голикова, выставка-форум "россия"