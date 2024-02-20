https://ria.ru/20240220/npz-1928491755.html

Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ

Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ - РИА Новости, 20.02.2024

Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев, РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

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экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Да, мы имеем, конечно, внеплановые ремонты и на Нижегородском заводе, НОРСИ, в Волгограде. Но сроки нам понятны, это займет несколько месяцев. Ильский завод уже вышел из ремонта", - сказал он в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240115/mery-1921496627.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"