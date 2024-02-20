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Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ - РИА Новости, 20.02.2024
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15:13 20.02.2024
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Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ
Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ
Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:13
2024-02-20T15:13
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экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Да, мы имеем, конечно, внеплановые ремонты и на Нижегородском заводе, НОРСИ, в Волгограде. Но сроки нам понятны, это займет несколько месяцев. Ильский завод уже вышел из ремонта", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Минэнерго рассказало о ситуации с ремонтом НПЗ

Шульгинов: Ильский НПЗ уже вышел из внепланового ремонта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Да, мы имеем, конечно, внеплановые ремонты и на Нижегородском заводе, НОРСИ, в Волгограде. Но сроки нам понятны, это займет несколько месяцев. Ильский завод уже вышел из ремонта", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Выставка-форум "Россия"
 
 
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