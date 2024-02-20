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"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге - РИА Новости, 20.02.2024
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23:11 20.02.2024 (обновлено: 23:12 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/novatek-1928604371.html
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге - РИА Новости, 20.02.2024
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:11
2024-02-20T23:12
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
экономика
усть-луга
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
новатэк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", - сказал он журналистам в ходе "Форума национальных достояний: энергетика" на ВДНХ. О пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в конце января объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Причиной возгорания стало "внешнее воздействие", уточняла позднее компания. В результате происшествия, отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.
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выставка-форум "россия", экономика, усть-луга, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Экономика, Усть-Луга, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Новатэк
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге

Шульгинов: "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Новатэк"
Логотип компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", - сказал он журналистам в ходе "Форума национальных достояний: энергетика" на ВДНХ.
О пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в конце января объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Причиной возгорания стало "внешнее воздействие", уточняла позднее компания. В результате происшествия, отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Минэнерго зафиксировало снижение нефтепереработки в России
Вчера, 21:23
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ЭкономикаУсть-ЛугаНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Новатэк
 
 
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