https://ria.ru/20240220/novatek-1928604371.html

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге - РИА Новости, 20.02.2024

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:11

2024-02-20T23:11

2024-02-20T23:12

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

экономика

усть-луга

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

новатэк

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", - сказал он журналистам в ходе "Форума национальных достояний: энергетика" на ВДНХ. О пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в конце января объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Причиной возгорания стало "внешнее воздействие", уточняла позднее компания. В результате происшествия, отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.

https://ria.ru/20240220/neft-1928588233.html

усть-луга

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выставка-форум "россия", экономика, усть-луга, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк