https://ria.ru/20240220/nefteprovod-1928423297.html

Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода

Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода - РИА Новости, 20.02.2024

Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода

Почва на площади более 800 квадратных метров оказалась загрязненной в результате разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:17

2024-02-20T12:17

2024-02-20T12:25

происшествия

волгоград

волгоградская область

камышинский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

торгово-промышленная палата рф

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ВОЛГОГРАД, 20 фев – РИА Новости. Почва на площади более 800 квадратных метров оказалась загрязненной в результате разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. "В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступило оперативное сообщение от ООО "РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз" по факту разгерметизации действующего нефтепровода ЦДНГ №3 "Котовский", система промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района Волгоградской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, специалисты установили, что площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила более 800 квадратных метров. Взяты пробы почв для анализа, по результатам экспертизы "будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам".

https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, камышинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), торгово-промышленная палата рф