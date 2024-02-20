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Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода - РИА Новости, 20.02.2024
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12:17 20.02.2024 (обновлено: 12:25 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/nefteprovod-1928423297.html
Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода
Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода - РИА Новости, 20.02.2024
Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода
Почва на площади более 800 квадратных метров оказалась загрязненной в результате разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:17
2024-02-20T12:25
происшествия
волгоград
волгоградская область
камышинский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
торгово-промышленная палата рф
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ВОЛГОГРАД, 20 фев – РИА Новости. Почва на площади более 800 квадратных метров оказалась загрязненной в результате разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. "В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступило оперативное сообщение от ООО "РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз" по факту разгерметизации действующего нефтепровода ЦДНГ №3 "Котовский", система промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района Волгоградской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, специалисты установили, что площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила более 800 квадратных метров. Взяты пробы почв для анализа, по результатам экспертизы "будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам".
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происшествия, волгоград, волгоградская область, камышинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), торгово-промышленная палата рф
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Камышинский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Торгово-промышленная палата РФ
Под Волгоградом произошла разгерметизации нефтепровода

Под Волгоградом заявили о загрязнении почвы из-за разгерметизации нефтепровода

© Фото : РосприроднадзорПоследствия разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области
Последствия разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Росприроднадзор
Последствия разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 20 фев – РИА Новости. Почва на площади более 800 квадратных метров оказалась загрязненной в результате разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.
«
"В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступило оперативное сообщение от ООО "РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз" по факту разгерметизации действующего нефтепровода ЦДНГ №3 "Котовский", система промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района Волгоградской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, специалисты установили, что площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила более 800 квадратных метров. Взяты пробы почв для анализа, по результатам экспертизы "будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам".
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКамышинский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Торгово-промышленная палата РФ
 
 
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