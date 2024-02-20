https://ria.ru/20240220/neft-1928588233.html
Минэнерго зафиксировало снижение нефтепереработки в России
Минэнерго зафиксировало снижение нефтепереработки в России - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго зафиксировало снижение нефтепереработки в России
Нефтепереработка в России с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн, заявил журналистам глава Минэнерго... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:23
2024-02-20T21:23
2024-02-20T21:23
выставка-форум "россия"
экономика
россия
нижегородская область
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Нефтепереработка в России с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн, заявил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов. "Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на 7%. По итогам года ориентируемся на показатель, который есть в прогнозе социально-экономического развития - 275 миллионов тонн", - сказал он в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ. Первичная переработка нефти в России по итогам 2023 года увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн (в 2022 году - 271,7 миллиона тонн), следовало из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной в ходе открытого диалога в Совете Федерации. Производство бензина увеличилось на 3,1% по сравнению с 2022 годом (до 43,9 миллиона тонн), дизельного топлива - на 3,5% (до 88,1 миллиона тонн). Глубина нефтепереработки осталась на уровне 84,1%. Зимой на некоторых российских НПЗ произошел ряд происшествий. "Лукойл" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за инцидента. По данным газеты "Коммерсант", причиной остановки стала поломка иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце декабря было возгорание. В конце января краевой оперативный штаб сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. Пожар возник на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Позднее министр энергетики РФ заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев. До этого он также сообщал, что проблем после инцидентов на объектах топливно-энергетического комплекса на российском рынке нет. Россия также сократила объемы поставок бензина и дизельного топлива за рубеж в январе из-за внеплановых ремонтных работ на некоторых НПЗ. По данным Минэнерго, запасы бензина в России на конец января составляли 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,9 миллиона тонн.
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экономика, россия, нижегородская область, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Нижегородская область, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Минэнерго зафиксировало снижение нефтепереработки в России
Минэнерго зафиксировало снижение нефтепереработки в России на 7% с начала года
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Нефтепереработка в России с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн, заявил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.
"Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на 7%. По итогам года ориентируемся на показатель, который есть в прогнозе социально-экономического развития - 275 миллионов тонн", - сказал он в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ.
Первичная переработка нефти в России по итогам 2023 года увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн (в 2022 году - 271,7 миллиона тонн), следовало из презентации вице-премьера РФ Александра Новака
, представленной в ходе открытого диалога в Совете Федерации
. Производство бензина увеличилось на 3,1% по сравнению с 2022 годом (до 43,9 миллиона тонн), дизельного топлива - на 3,5% (до 88,1 миллиона тонн). Глубина нефтепереработки осталась на уровне 84,1%.
Зимой на некоторых российских НПЗ произошел ряд происшествий. "Лукойл
" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области
из-за инцидента. По данным газеты "Коммерсант", причиной остановки стала поломка иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце декабря было возгорание. В конце января краевой оперативный штаб сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе
. Пожар возник на вакуумной установке Туапсинского НПЗ
. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
.
Позднее министр энергетики РФ заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев. До этого он также сообщал, что проблем после инцидентов на объектах топливно-энергетического комплекса на российском рынке нет.
Россия также сократила объемы поставок бензина и дизельного топлива за рубеж в январе из-за внеплановых ремонтных работ на некоторых НПЗ. По данным Минэнерго, запасы бензина в России на конец января составляли 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,9 миллиона тонн.
Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел