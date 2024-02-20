https://ria.ru/20240220/myanma-1928371855.html

В Мьянме заявили о заинтересованности в БРИКС

В Мьянме заявили о заинтересованности в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024

В Мьянме заявили о заинтересованности в БРИКС

Мьянма изучает БРИКС, в том числе и идею о введении в сообществе единой валюты, заявил в интервью РИА Новости союзный министр инвестиций и внешнеэкономических... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T07:47

2024-02-20T07:47

2024-02-20T09:47

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мьянма изучает БРИКС, в том числе и идею о введении в сообществе единой валюты, заявил в интервью РИА Новости союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о. "С мая 2023 года мы признаны партнером по диалогу в ШОС. Мы также изучаем БРИКС и его развитие. Более того, мы заинтересованы в БРИКС и инициативе единой валюты БРИКС", — сказал он. На прошлогоднем саммите БРИКС в Йоханнесбурге лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты. По словам президента России Владимира Путина, БРИКС нужно не создавать единую валюту, а обеспечить расчет между государствами в национальных валютах и работать над совершенствованием всей финансовой системы.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с 1 января число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств.

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мьянма, россия, брикс, в мире