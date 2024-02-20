https://ria.ru/20240220/moskva-1928410466.html
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане - РИА Новости, 20.02.2024
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане
Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:42
2024-02-20T11:42
2024-02-20T11:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928410894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79ada4c35e408fe0dcd7e24e404b94b.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан разработку непрерывного контроля технологических процессов на производстве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Разработка московского производителя может регистрировать отклонения от заданных параметров."Поддержка города позволяет московским компаниям модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения, а также развивать экспортный потенциал региона. Например, при содействии центра поддержки экспорта "Моспром" столичный разработчик решений для цифровизации промышленности принимает активное участие в международных выставках и бизнес-миссиях", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что благодаря этому факту предприятие нашло заказчиков для своей продукции. В настоящий момент производитель занимается подготовкой к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Завод в Казахстане намерен использовать российский продукт, чтобы находить брак и производственные дефекты.Два года назад столичный производитель разработал и внедрил систему в выпуск на свое производство. Потом опции разработки были расширены, а работа стала точнее. В прошлом году компания поставила две свои разработки в Тульскую область.В настоящий момент точность детекции дефектов оценивается практически в 100%. Разработка может анализировать до 50 размеров полимерного изделия в любых плоскостях. Анализ происходит даже при отсутствии прямой видимости измеряемого элемента.По словам гендиректора компании Яна Анисимова, одним из главных достоинств разработки является точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 миллиметра. Еще чат-бот формирует отчет и загружает изображения с браком на мобильное устройство. Благодаря ИИ можно общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.Центр "Моспром", работающий в столице, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Центр является подведомственным департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы. Специалисты данного центра занимаются анализом целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Они разрабатывают самый эффективный план для выхода московского предприятия за границу.Разработка выхода компании на зарубежные рынки проходит благодаря реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Ранее Овчинский сообщал, что московская компания разработало линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях.
https://ria.ru/20240219/oborudovanie-1928119370.html
https://ria.ru/20240216/gazoanalizator-1927838235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, сергей собянин, казахстан
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Казахстан
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан разработку непрерывного контроля технологических процессов на производстве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Разработка московского производителя может регистрировать отклонения от заданных параметров.
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"Поддержка города позволяет московским компаниям модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения, а также развивать экспортный потенциал региона. Например, при содействии центра поддержки экспорта "Моспром" столичный разработчик решений для цифровизации промышленности принимает активное участие в международных выставках и бизнес-миссиях", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Глава департамента добавил, что благодаря этому факту предприятие нашло заказчиков для своей продукции. В настоящий момент производитель занимается подготовкой к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Завод в Казахстане намерен использовать российский продукт, чтобы находить брак и производственные дефекты.
Два года назад столичный производитель разработал и внедрил систему в выпуск на свое производство. Потом опции разработки были расширены, а работа стала точнее. В прошлом году компания поставила две свои разработки в Тульскую область.
В настоящий момент точность детекции дефектов оценивается практически в 100%. Разработка может анализировать до 50 размеров полимерного изделия в любых плоскостях. Анализ происходит даже при отсутствии прямой видимости измеряемого элемента.
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По словам гендиректора компании Яна Анисимова, одним из главных достоинств разработки является точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 миллиметра. Еще чат-бот формирует отчет и загружает изображения с браком на мобильное устройство. Благодаря ИИ можно общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.
Центр "Моспром", работающий в столице, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Центр является подведомственным департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы. Специалисты данного центра занимаются анализом целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Они разрабатывают самый эффективный план для выхода московского предприятия за границу.
Разработка выхода компании на зарубежные рынки проходит благодаря реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Ранее Овчинский
сообщал, что московская компания разработало линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях.
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