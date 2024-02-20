https://ria.ru/20240220/moskva-1928410466.html

Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане

Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане - РИА Новости, 20.02.2024

Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане

Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:42

2024-02-20T11:42

2024-02-20T11:42

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928410894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79ada4c35e408fe0dcd7e24e404b94b.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан разработку непрерывного контроля технологических процессов на производстве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Разработка московского производителя может регистрировать отклонения от заданных параметров."Поддержка города позволяет московским компаниям модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения, а также развивать экспортный потенциал региона. Например, при содействии центра поддержки экспорта "Моспром" столичный разработчик решений для цифровизации промышленности принимает активное участие в международных выставках и бизнес-миссиях", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что благодаря этому факту предприятие нашло заказчиков для своей продукции. В настоящий момент производитель занимается подготовкой к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Завод в Казахстане намерен использовать российский продукт, чтобы находить брак и производственные дефекты.Два года назад столичный производитель разработал и внедрил систему в выпуск на свое производство. Потом опции разработки были расширены, а работа стала точнее. В прошлом году компания поставила две свои разработки в Тульскую область.В настоящий момент точность детекции дефектов оценивается практически в 100%. Разработка может анализировать до 50 размеров полимерного изделия в любых плоскостях. Анализ происходит даже при отсутствии прямой видимости измеряемого элемента.По словам гендиректора компании Яна Анисимова, одним из главных достоинств разработки является точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 миллиметра. Еще чат-бот формирует отчет и загружает изображения с браком на мобильное устройство. Благодаря ИИ можно общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.Центр "Моспром", работающий в столице, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Центр является подведомственным департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы. Специалисты данного центра занимаются анализом целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Они разрабатывают самый эффективный план для выхода московского предприятия за границу.Разработка выхода компании на зарубежные рынки проходит благодаря реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Ранее Овчинский сообщал, что московская компания разработало линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях.

https://ria.ru/20240219/oborudovanie-1928119370.html

https://ria.ru/20240216/gazoanalizator-1927838235.html

https://ria.ru/20240216/paneli-1927680526.html

москва

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин, казахстан