Рейтинг@Mail.ru
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:42 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/moskva-1928410466.html
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане - РИА Новости, 20.02.2024
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане
Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:42
2024-02-20T11:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928410894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79ada4c35e408fe0dcd7e24e404b94b.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан разработку непрерывного контроля технологических процессов на производстве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Разработка московского производителя может регистрировать отклонения от заданных параметров."Поддержка города позволяет московским компаниям модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения, а также развивать экспортный потенциал региона. Например, при содействии центра поддержки экспорта "Моспром" столичный разработчик решений для цифровизации промышленности принимает активное участие в международных выставках и бизнес-миссиях", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что благодаря этому факту предприятие нашло заказчиков для своей продукции. В настоящий момент производитель занимается подготовкой к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Завод в Казахстане намерен использовать российский продукт, чтобы находить брак и производственные дефекты.Два года назад столичный производитель разработал и внедрил систему в выпуск на свое производство. Потом опции разработки были расширены, а работа стала точнее. В прошлом году компания поставила две свои разработки в Тульскую область.В настоящий момент точность детекции дефектов оценивается практически в 100%. Разработка может анализировать до 50 размеров полимерного изделия в любых плоскостях. Анализ происходит даже при отсутствии прямой видимости измеряемого элемента.По словам гендиректора компании Яна Анисимова, одним из главных достоинств разработки является точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 миллиметра. Еще чат-бот формирует отчет и загружает изображения с браком на мобильное устройство. Благодаря ИИ можно общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.Центр "Моспром", работающий в столице, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Центр является подведомственным департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы. Специалисты данного центра занимаются анализом целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Они разрабатывают самый эффективный план для выхода московского предприятия за границу.Разработка выхода компании на зарубежные рынки проходит благодаря реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Ранее Овчинский сообщал, что московская компания разработало линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях.
https://ria.ru/20240219/oborudovanie-1928119370.html
https://ria.ru/20240216/gazoanalizator-1927838235.html
https://ria.ru/20240216/paneli-1927680526.html
москва
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928410894_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3803137fef9c5d67e7bd1d0bf2c833a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, сергей собянин, казахстан
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Казахстан

Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане

© Фото : пресс-служба ДИПП Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане
Московскую разработку будут использовать на кабельном заводе в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичная компания "МОСИТЛАБ", которая входит в структуру группы компаний "Москабельмет" (производство продукции из кабеля), будет поставлять в Казахстан разработку непрерывного контроля технологических процессов на производстве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Разработка московского производителя может регистрировать отклонения от заданных параметров.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий
19 февраля, 07:13
"Поддержка города позволяет московским компаниям модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения, а также развивать экспортный потенциал региона. Например, при содействии центра поддержки экспорта "Моспром" столичный разработчик решений для цифровизации промышленности принимает активное участие в международных выставках и бизнес-миссиях", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Глава департамента добавил, что благодаря этому факту предприятие нашло заказчиков для своей продукции. В настоящий момент производитель занимается подготовкой к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Завод в Казахстане намерен использовать российский продукт, чтобы находить брак и производственные дефекты.
Два года назад столичный производитель разработал и внедрил систему в выпуск на свое производство. Потом опции разработки были расширены, а работа стала точнее. В прошлом году компания поставила две свои разработки в Тульскую область.
В настоящий момент точность детекции дефектов оценивается практически в 100%. Разработка может анализировать до 50 размеров полимерного изделия в любых плоскостях. Анализ происходит даже при отсутствии прямой видимости измеряемого элемента.
Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве
16 февраля, 18:05
По словам гендиректора компании Яна Анисимова, одним из главных достоинств разработки является точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 миллиметра. Еще чат-бот формирует отчет и загружает изображения с браком на мобильное устройство. Благодаря ИИ можно общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.
Центр "Моспром", работающий в столице, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Центр является подведомственным департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы. Специалисты данного центра занимаются анализом целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Они разрабатывают самый эффективный план для выхода московского предприятия за границу.
Разработка выхода компании на зарубежные рынки проходит благодаря реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Ранее Овчинский сообщал, что московская компания разработало линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях.
Компания Некс-Т
В ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили более 20 тысяч интерактивных панелей
16 февраля, 07:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала