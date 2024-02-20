https://ria.ru/20240220/miting-1928530550.html

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 20.02.2024

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:25

2024-02-20T17:25

2024-02-20T23:51

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ЕРЕВАН, 20 фев — РИА Новости. В центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Акцию протеста на площади Свободы организовало движение "Вместе" и приурочило ее к 36-й годовщине начала карабахского движения.Оппоненты Пашиняна обвинили его в сдаче Карабаха и обслуживании интересов Турции и Азербайджана."Мы не позволим азербайджано-турецкому режиму разрушить нашу государственность. Движение "Вместе" подготовило 100 символических обоснований для смещения Пашиняна с должности. Список неполный, его можно дополнять. Одного из этих фактов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти", — сказал один из организаторов митинга Эдгар Казарян.Бывший премьер Армении Грант Багратян обвинил власти в попытке отказа от международного признания геноцида армян в Османской империи, а также от Карабаха, назвав эти уступки Анкаре и Баку опасными."Мы должны добиться его ухода", — сказал Багратян. Нагорный Карабах 35 лет назад объявил о выходе из Азербайджанской ССР. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994 годы) регион много лет существовал как непризнанная республика. Основную часть населения в ней составляли армяне.В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.Баку 19 сентября начал в регионе военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогам президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.В течение нескольких дней из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html

https://ria.ru/20240211/pashinyan-1926749631.html

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Митинг в Ереване с требованием отставки Пашиняна Митинг с требованием отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна проходит на площади Свободы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции, организованной движением "Вместе" и приуроченной к 36-й годовщине начала карабахского движения, обвиняют армянские власти в сдаче Карабаха и обслуживании интересов Турции и Азербайджана. 2024-02-20T17:25 true PT0M18S

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в мире, армения, никол пашинян, ереван