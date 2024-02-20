https://ria.ru/20240220/medprofili-1928424257.html

Для всех россиян, имеющих ОМС, создали цифровые медпрофили

Для всех россиян, имеющих ОМС, создали цифровые медпрофили - РИА Новости, 20.02.2024

Для всех россиян, имеющих ОМС, создали цифровые медпрофили

Медицинские цифровые профили пациентов созданы уже для всех граждан РФ, имеющих полис ОМС, сейчас идет заполнение данных, в том числе исторических, заявил глава РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:26

2024-02-20T12:26

2024-02-20T12:26

общество

россия

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Медицинские цифровые профили пациентов созданы уже для всех граждан РФ, имеющих полис ОМС, сейчас идет заполнение данных, в том числе исторических, заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин. "Следующая подсистема - это цифровой медицинский профиль пациента, представляет собой гибридное хранилище данных из различных источников, включая сведения об оказанное медицинской помощи, электронных медицинских карт. Он наполняется в течение всей жизни пациента. На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам, и идет их сейчас наполнение, в том числе историческими данными", - заявил Баланин на Евроазиатском IT-форуме "Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества", который проходит в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня". Глава ФОМС также добавил, что в первом полугодии 2024 года планируется в полном объеме закончить наполнение профилей. "И уже полностью (заполнить) все цифровые медицинские профили, всех застрахованных граждан в полном объеме. (Профили) с историческими данными будут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе", - уточнил Баланин. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.

https://ria.ru/20240124/oms-1923196629.html

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общество, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф