Для всех россиян, имеющих ОМС, создали цифровые медпрофили
Баланин: цифровые медпрофили пациентов создали для всех россиян, имеющих ОМС
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Медицинские цифровые профили пациентов созданы уже для всех граждан РФ, имеющих полис ОМС, сейчас идет заполнение данных, в том числе исторических, заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
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"Следующая подсистема - это цифровой медицинский профиль пациента, представляет собой гибридное хранилище данных из различных источников, включая сведения об оказанное медицинской помощи, электронных медицинских карт. Он наполняется в течение всей жизни пациента. На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам, и идет их сейчас наполнение, в том числе историческими данными", - заявил Баланин на Евроазиатском IT-форуме "Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества", который проходит в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Глава ФОМС также добавил, что в первом полугодии 2024 года планируется в полном объеме закончить наполнение профилей.
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"И уже полностью (заполнить) все цифровые медицинские профили, всех застрахованных граждан в полном объеме. (Профили) с историческими данными будут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе", - уточнил Баланин.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.