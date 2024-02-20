https://ria.ru/20240220/mask-1928534409.html
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 20.02.2024
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:41
2024-02-20T17:41
2024-02-20T17:45
в мире
илон маск
норвегия
сша
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета Daily Mail. По данным издания, среди претендентов на Нобелевскую премию в 2024 году: генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины. "Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", - заявил Нильсен. Как пишет газета, Нильсен выдвинул Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 11 октября.
https://ria.ru/20230907/mask-1894831140.html
норвегия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, норвегия, сша, нобелевская премия мира
В мире, Илон Маск, Норвегия, США, Нобелевская премия мира
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат Нильсен выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира