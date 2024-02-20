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Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 20.02.2024
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17:41 20.02.2024 (обновлено: 17:45 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/mask-1928534409.html
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 20.02.2024
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:41
2024-02-20T17:45
в мире
илон маск
норвегия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета Daily Mail. По данным издания, среди претендентов на Нобелевскую премию в 2024 году: генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины. "Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", - заявил Нильсен. Как пишет газета, Нильсен выдвинул Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 11 октября.
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в мире, илон маск, норвегия, сша, нобелевская премия мира
В мире, Илон Маск, Норвегия, США, Нобелевская премия мира
Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Нильсен выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, среди претендентов на Нобелевскую премию в 2024 году: генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины.
"Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", - заявил Нильсен. Как пишет газета, Нильсен выдвинул Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире".
Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 11 октября.
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В миреИлон МаскНорвегияСШАНобелевская премия мира
 
 
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