https://ria.ru/20240220/mask-1928534409.html

Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 20.02.2024

Норвежский политик выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:41

2024-02-20T17:41

2024-02-20T17:45

в мире

илон маск

норвегия

сша

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает газета Daily Mail. По данным издания, среди претендентов на Нобелевскую премию в 2024 году: генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины. "Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", - заявил Нильсен. Как пишет газета, Нильсен выдвинул Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 11 октября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, илон маск, норвегия, сша, нобелевская премия мира