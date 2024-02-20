https://ria.ru/20240220/manuskript-1928406463.html

В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта

В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта - РИА Новости, 20.02.2024

В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта

Репринт математическо-философского трактата “Божественная пропорция” монаха и математика Луки Пачоли, иллюстрированный да Винчи, впервые представят в Москве на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:18

2024-02-20T11:18

2024-02-20T11:18

религия

москва

леонардо

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91296/38/912963846_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fa20454a9400fec1872e11d2528b5cd8.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Репринт математическо-философского трактата “Божественная пропорция” монаха и математика Луки Пачоли, иллюстрированный да Винчи, впервые представят в Москве на фестивале “Эпоха в миниатюре” Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) и Амброзианская библиотека в Милане, рассказала РИА Новости куратор выставки – искусствовед, преподаватель ПСТГУ и МГАХИ имени В. И. Сурикова Светлана Ковалевская.ПСТГУ и Амброзианская библиотека проведут в Москве фестиваль “Эпоха в миниатюре”, который начнется во вторник. На нем будут впервые в России представлены копии манускриптов XVI века из Италии.“Самый первый рукописный экземпляр (“Божественной пропорции” – ред.) принадлежал миланскому герцогу Лодовико Мария Сфорца и хранится сейчас в Женеве. Второй был подарен миланскому аристократу Галеаццо да Сансеверино, и именно этот экземпляр хранится ныне в Амброзианской библиотеке. На выставке в Москве представлены репринты страниц из этой рукописи. Манускрипт подарен библиотеке Амброзиана в 1637 году маркизом Галеаццо Арконати вместе с другими рукописями Леонардо, среди которых знаменитый Атлантический кодекс”, – сказала она.Еще одна рукопись – “Путешествие Магеллана” Антонио Пигафетты, который сопровождал Магеллана во время его первого путешествия вокруг света, написанная в виде дневниковых записей. Самая ранняя и самая полная рукописная копия текста Пигафетты хранится в Амброзианской библиотеке, и ее репринт представят на фестивале.“Этот текст – главный источник информации о первом кругосветном плавании. В основном, в отчете описываются события, происходившие на Марианских островах и на Филиппинах. Особо ценными являются сведения о флоре, фауне, климате, географии и жителях тех мест, где побывала экспедиция”, – пояснила Ковалевская.Выставка репринтов рукописей “Поиски гармонии на переломе эпох”, добавила она, должна будет показать драматическую и сложную эпоху, в которую жил композитор Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, памяти которого фестиваль посвящен в 2024 году. Фестиваль получит название "В поисках новой гармонии: из Средневековья в Новое время".С 20 февраля по 1 марта в главном здании ПСТГУ в Лиховом переулке пройдет серия мероприятий, среди которых – выставка "Эпоха в миниатюре. Поиски гармонии на переломе эпох", на которой впервые в России будут представлены копии манускриптов XVI века Амброзианской библиотеки, две конференции о музыке и богословии, просветительские лекции и концерты классической музыки на открытии и закрытии фестиваля. Доступ на все мероприятия, кроме концерта в день закрытия, будет бесплатным.Доктор Амброзианской библиотеки монсеньор Франческо Браски отметил, что фестиваль “Эпоха в миниатюре” давно дает возможность посмотреть общим взглядом на исторические эпохи и на культурные явления, которые интересно сравнить в итальянском и русском контекстах.“В этом году мы хотим сосредоточиться на XVI-XVII вв. Это время значительных изменений. Время расширения горизонтов и географических открытий. И это время, когда наряду с одноголосым пением, григорианским или византийским, получает распространение многоголосие и впоследствии преобладающее над монодией (одноголосым исполнением – ред.). Поэтому неслучайно выставка откроется и закроется концертами духовной и классической музыки”, – рассказал он РИА Новости.Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет больше 12 лет сотрудничает с Амброзианской библиотекой в рамках ряда научных и культурно-просветительских проектов. При поддержке библиотеки продолжается перевод и издание Собрания творений одного из великих учителей Церкви Амвросия Медиоланского, рассказали РИА Новости в ПСТГУ.

https://ria.ru/20240216/pelevin-1927867738.html

https://ria.ru/20240216/filosofskiy-1927852175.html

https://ria.ru/20240219/khram-1928314370.html

https://ria.ru/20240214/patriarkh-1927401764.html

https://realty.ria.ru/20240219/khram-1928182681.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, леонардо, религия