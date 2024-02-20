https://ria.ru/20240220/manuskript-1928406463.html
В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта
В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта - РИА Новости, 20.02.2024
В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта
Репринт математическо-философского трактата “Божественная пропорция” монаха и математика Луки Пачоли, иллюстрированный да Винчи, впервые представят в Москве на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:18
2024-02-20T11:18
2024-02-20T11:18
религия
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религия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Репринт математическо-философского трактата “Божественная пропорция” монаха и математика Луки Пачоли, иллюстрированный да Винчи, впервые представят в Москве на фестивале “Эпоха в миниатюре” Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) и Амброзианская библиотека в Милане, рассказала РИА Новости куратор выставки – искусствовед, преподаватель ПСТГУ и МГАХИ имени В. И. Сурикова Светлана Ковалевская.ПСТГУ и Амброзианская библиотека проведут в Москве фестиваль “Эпоха в миниатюре”, который начнется во вторник. На нем будут впервые в России представлены копии манускриптов XVI века из Италии.“Самый первый рукописный экземпляр (“Божественной пропорции” – ред.) принадлежал миланскому герцогу Лодовико Мария Сфорца и хранится сейчас в Женеве. Второй был подарен миланскому аристократу Галеаццо да Сансеверино, и именно этот экземпляр хранится ныне в Амброзианской библиотеке. На выставке в Москве представлены репринты страниц из этой рукописи. Манускрипт подарен библиотеке Амброзиана в 1637 году маркизом Галеаццо Арконати вместе с другими рукописями Леонардо, среди которых знаменитый Атлантический кодекс”, – сказала она.Еще одна рукопись – “Путешествие Магеллана” Антонио Пигафетты, который сопровождал Магеллана во время его первого путешествия вокруг света, написанная в виде дневниковых записей. Самая ранняя и самая полная рукописная копия текста Пигафетты хранится в Амброзианской библиотеке, и ее репринт представят на фестивале.“Этот текст – главный источник информации о первом кругосветном плавании. В основном, в отчете описываются события, происходившие на Марианских островах и на Филиппинах. Особо ценными являются сведения о флоре, фауне, климате, географии и жителях тех мест, где побывала экспедиция”, – пояснила Ковалевская.Выставка репринтов рукописей “Поиски гармонии на переломе эпох”, добавила она, должна будет показать драматическую и сложную эпоху, в которую жил композитор Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, памяти которого фестиваль посвящен в 2024 году. Фестиваль получит название "В поисках новой гармонии: из Средневековья в Новое время".С 20 февраля по 1 марта в главном здании ПСТГУ в Лиховом переулке пройдет серия мероприятий, среди которых – выставка "Эпоха в миниатюре. Поиски гармонии на переломе эпох", на которой впервые в России будут представлены копии манускриптов XVI века Амброзианской библиотеки, две конференции о музыке и богословии, просветительские лекции и концерты классической музыки на открытии и закрытии фестиваля. Доступ на все мероприятия, кроме концерта в день закрытия, будет бесплатным.Доктор Амброзианской библиотеки монсеньор Франческо Браски отметил, что фестиваль “Эпоха в миниатюре” давно дает возможность посмотреть общим взглядом на исторические эпохи и на культурные явления, которые интересно сравнить в итальянском и русском контекстах.“В этом году мы хотим сосредоточиться на XVI-XVII вв. Это время значительных изменений. Время расширения горизонтов и географических открытий. И это время, когда наряду с одноголосым пением, григорианским или византийским, получает распространение многоголосие и впоследствии преобладающее над монодией (одноголосым исполнением – ред.). Поэтому неслучайно выставка откроется и закроется концертами духовной и классической музыки”, – рассказал он РИА Новости.Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет больше 12 лет сотрудничает с Амброзианской библиотекой в рамках ряда научных и культурно-просветительских проектов. При поддержке библиотеки продолжается перевод и издание Собрания творений одного из великих учителей Церкви Амвросия Медиоланского, рассказали РИА Новости в ПСТГУ.
https://ria.ru/20240216/pelevin-1927867738.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, леонардо, религия
Религия, Москва, Леонардо, Религия
В Москве представят копию иллюстрированного да Винчи манускрипта
На фестивале в ПСТГУ представят копию манускрипта, иллюстрированного да Винчи
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Репринт математическо-философского трактата “Божественная пропорция” монаха и математика Луки Пачоли, иллюстрированный да Винчи, впервые представят в Москве на фестивале “Эпоха в миниатюре” Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) и Амброзианская библиотека в Милане, рассказала РИА Новости куратор выставки – искусствовед, преподаватель ПСТГУ и МГАХИ имени В. И. Сурикова Светлана Ковалевская.
ПСТГУ и Амброзианская библиотека проведут в Москве фестиваль “Эпоха в миниатюре”, который начнется во вторник. На нем будут впервые в России представлены копии манускриптов XVI века из Италии.
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“Самый первый рукописный экземпляр (“Божественной пропорции” – ред.) принадлежал миланскому герцогу Лодовико Мария Сфорца и хранится сейчас в Женеве. Второй был подарен миланскому аристократу Галеаццо да Сансеверино, и именно этот экземпляр хранится ныне в Амброзианской библиотеке. На выставке в Москве представлены репринты страниц из этой рукописи. Манускрипт подарен библиотеке Амброзиана в 1637 году маркизом Галеаццо Арконати вместе с другими рукописями Леонардо
, среди которых знаменитый Атлантический кодекс”, – сказала она.
Еще одна рукопись – “Путешествие Магеллана” Антонио Пигафетты, который сопровождал Магеллана во время его первого путешествия вокруг света, написанная в виде дневниковых записей. Самая ранняя и самая полная рукописная копия текста Пигафетты хранится в Амброзианской библиотеке, и ее репринт представят на фестивале.
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“Этот текст – главный источник информации о первом кругосветном плавании. В основном, в отчете описываются события, происходившие на Марианских островах и на Филиппинах. Особо ценными являются сведения о флоре, фауне, климате, географии и жителях тех мест, где побывала экспедиция”, – пояснила Ковалевская.
Выставка репринтов рукописей “Поиски гармонии на переломе эпох”, добавила она, должна будет показать драматическую и сложную эпоху, в которую жил композитор Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, памяти которого фестиваль посвящен в 2024 году. Фестиваль получит название "В поисках новой гармонии: из Средневековья в Новое время".
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С 20 февраля по 1 марта в главном здании ПСТГУ в Лиховом переулке пройдет серия мероприятий, среди которых – выставка "Эпоха в миниатюре. Поиски гармонии на переломе эпох", на которой впервые в России будут представлены копии манускриптов XVI века Амброзианской библиотеки, две конференции о музыке и богословии, просветительские лекции и концерты классической музыки на открытии и закрытии фестиваля. Доступ на все мероприятия, кроме концерта в день закрытия, будет бесплатным.
Доктор Амброзианской библиотеки монсеньор Франческо Браски отметил, что фестиваль “Эпоха в миниатюре” давно дает возможность посмотреть общим взглядом на исторические эпохи и на культурные явления, которые интересно сравнить в итальянском и русском контекстах.
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“В этом году мы хотим сосредоточиться на XVI-XVII вв. Это время значительных изменений. Время расширения горизонтов и географических открытий. И это время, когда наряду с одноголосым пением, григорианским или византийским, получает распространение многоголосие и впоследствии преобладающее над монодией (одноголосым исполнением – ред.). Поэтому неслучайно выставка откроется и закроется концертами духовной и классической музыки”, – рассказал он РИА Новости.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет больше 12 лет сотрудничает с Амброзианской библиотекой в рамках ряда научных и культурно-просветительских проектов. При поддержке библиотеки продолжается перевод и издание Собрания творений одного из великих учителей Церкви Амвросия Медиоланского, рассказали РИА Новости в ПСТГУ.
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