https://ria.ru/20240220/lavrov-1928368870.html
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 20.02.2024
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:38
2024-02-20T06:38
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КАРАКАС, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. В преддверии визита в МИД отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".
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россия, венесуэла, каракас, сергей лавров, николас мадуро, делси родригес, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Делси Родригес, В мире
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Лавров продолжил поездку по Латинской Америке визитом в Венесуэлу