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Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 20.02.2024
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06:38 20.02.2024 (обновлено: 07:15 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/lavrov-1928368870.html
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 20.02.2024
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:38
2024-02-20T07:15
россия
венесуэла
каракас
сергей лавров
николас мадуро
делси родригес
в мире
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КАРАКАС, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. В преддверии визита в МИД отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".
https://ria.ru/20240219/vstrecha-1928353235.html
https://ria.ru/20240210/venesuela-1926528927.html
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россия, венесуэла, каракас, сергей лавров, николас мадуро, делси родригес, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Делси Родригес, В мире
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Лавров продолжил поездку по Латинской Америке визитом в Венесуэлу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Лавров встретился с президентом Кубы
19 февраля, 23:51
В преддверии визита в МИД отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посол России рассказал о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
10 февраля, 03:36
 
РоссияВенесуэлаКаракасСергей ЛавровНиколас МадуроДелси РодригесВ мире
 
 
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