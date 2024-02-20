https://ria.ru/20240220/lavrov-1928368870.html

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 20.02.2024

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T06:38

2024-02-20T06:38

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КАРАКАС, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. В преддверии визита в МИД отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20240219/vstrecha-1928353235.html

https://ria.ru/20240210/venesuela-1926528927.html

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россия, венесуэла, каракас, сергей лавров, николас мадуро, делси родригес, в мире