https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928461529.html
В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"
В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова" - РИА Новости, 20.02.2024
В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"
Расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину, засекречено, о... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:56
2024-02-20T13:56
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МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства."На данный момент мы проводим внутреннее расследование, детали которого засекречены. Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства", — сообщила сотрудница правоохранительных органов в ответ на просьбу прокомментировать предполагаемое убийство Кузьминова.По ее словам, в ходе расследования были обнаружены поддельные документы, следователи устанавливают их принадлежность.Собеседница агентства отказалась ответить на вопросы о личности убитого, равно как и сообщить другие детали происшествия.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть Кузьминова.В пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928407090.html
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в мире, испания, курск, украина, максим кузьмин , ми-8 амтш
В мире, Испания, Курск, Украина, Максим Кузьмин , Ми-8 АМТШ
В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"
Гражданская гвардия Испании: расследование "дела Кузьминова" засекречено
МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства.
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"На данный момент мы проводим внутреннее расследование, детали которого засекречены. Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства", — сообщила сотрудница правоохранительных органов в ответ на просьбу прокомментировать предполагаемое убийство Кузьминова.
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По ее словам, в ходе расследования были обнаружены поддельные документы, следователи устанавливают их принадлежность.
Собеседница агентства отказалась ответить на вопросы о личности убитого, равно как и сообщить другие детали происшествия.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть Кузьминова.
В пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России
ситуацию не комментировало.
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