https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928461529.html

В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"

В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова" - РИА Новости, 20.02.2024

В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"

Расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину, засекречено, о... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:56

2024-02-20T13:56

2024-02-20T14:19

в мире

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курск

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максим кузьмин

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МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства."На данный момент мы проводим внутреннее расследование, детали которого засекречены. Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства", — сообщила сотрудница правоохранительных органов в ответ на просьбу прокомментировать предполагаемое убийство Кузьминова.По ее словам, в ходе расследования были обнаружены поддельные документы, следователи устанавливают их принадлежность.Собеседница агентства отказалась ответить на вопросы о личности убитого, равно как и сообщить другие детали происшествия.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть Кузьминова.В пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928407090.html

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html

испания

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украина

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в мире, испания, курск, украина, максим кузьмин , ми-8 амтш