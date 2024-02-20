https://ria.ru/20240220/krynki-1928560326.html

ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области

ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области - РИА Новости, 20.02.2024

ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области

ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:00

2024-02-20T19:00

2024-02-20T23:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Закончена вся работа по зачистке (в Крынках. — Прим. ред.), но с учетом того, что там много разных людей было по подвалам и последнее время они в буквальном смысле рыдали, просили об эвакуации, мы, естественно, предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (таких просьб. — Прим. ред.) не слышим", — сказал глава Минобороны.Министр уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го Корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе."У них задача была — прорыв на Перекоп, в ту сторону, <…> естественно, там же они хотели зайти с западного берега Крыма", — заявил Шойгу.Глава военного ведомства добавил, что украинская сторона понесла большие потери."В результате только эти четыре бригады морской пехоты и только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом — почти 3400, а если говорить о всей операции на Херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч", — уточнил Шойгу.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что село Крынки на левом берегу Днепра "полностью очищено" от противника.

https://ria.ru/20240220/shoygu-1928561695.html

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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