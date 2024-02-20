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ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области - РИА Новости, 20.02.2024
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19:00 20.02.2024 (обновлено: 23:48 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/krynki-1928560326.html
ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области
ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области - РИА Новости, 20.02.2024
ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области
ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:00
2024-02-20T23:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
сергей шойгу
россия
херсонская область
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.&quot;Закончена вся работа по зачистке (в Крынках. — Прим. ред.), но с учетом того, что там много разных людей было по подвалам и последнее время они в буквальном смысле рыдали, просили об эвакуации, мы, естественно, предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (таких просьб. — Прим. ред.) не слышим&quot;, — сказал глава Минобороны.Министр уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го Корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе."У них задача была — прорыв на Перекоп, в ту сторону, &lt;…&gt; естественно, там же они хотели зайти с западного берега Крыма", — заявил Шойгу.Глава военного ведомства добавил, что украинская сторона понесла большие потери.&quot;В результате только эти четыре бригады морской пехоты и только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом — почти 3400, а если говорить о всей операции на Херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч&quot;, — уточнил Шойгу.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что село Крынки на левом берегу Днепра "полностью очищено" от противника.
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928561695.html
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
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вооруженные силы украины, безопасность, сергей шойгу, россия, херсонская область , украина, мариуполь, владимир сальдо, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Херсонская область , Украина, Мариуполь, Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ
ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области

Шойгу заявил, что в Крынках прошла зачистка территории

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВС России полностью зачистили территорию в Крынках в Херсонской области, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«

"Закончена вся работа по зачистке (в Крынках. — Прим. ред.), но с учетом того, что там много разных людей было по подвалам и последнее время они в буквальном смысле рыдали, просили об эвакуации, мы, естественно, предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (таких просьб. — Прим. ред.) не слышим", — сказал глава Минобороны.

Министр уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го Корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе.

О попытках украинской армии прорваться на левый берег Днепра рассказал Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, уточнил президент.

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"У них задача была — прорыв на Перекоп, в ту сторону, <…> естественно, там же они хотели зайти с западного берега Крыма", — заявил Шойгу.
Глава военного ведомства добавил, что украинская сторона понесла большие потери.
«

"В результате только эти четыре бригады морской пехоты и только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом — почти 3400, а если говорить о всей операции на Херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч", — уточнил Шойгу.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что село Крынки на левом берегу Днепра "полностью очищено" от противника.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион, устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ШойгуРоссияХерсонская областьУкраинаМариупольВладимир СальдоВооруженные силы РФ
 
 
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