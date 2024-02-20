https://ria.ru/20240220/krasnoemore-1928501419.html

В ЕС подтвердили вооруженный характер миссии блока в Красном море

В ЕС подтвердили вооруженный характер миссии блока в Красном море - РИА Новости, 20.02.2024

В ЕС подтвердили вооруженный характер миссии блока в Красном море

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подтвердил во вторник, что военно-морская миссия ЕС в Красном море Aspides будет... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:37

2024-02-20T15:37

2024-02-20T15:37

в мире

красное море

ормузский пролив

аденский залив

еврокомиссия

евросоюз

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/70/1551477077_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ed32520636038586d67795e8622bd932.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подтвердил во вторник, что военно-морская миссия ЕС в Красном море Aspides будет располагать мощностями, позволяющими уничтожать нацеленные на коммерческие суда снаряды. "Операция Aspides, которая формально была запущена вчера министрами иностранных дел, является оборонной морской операцией. Ее задача - защита судов, которые проходят через Красное море и частично залива - Персидского или Арабского, как хотите. Так, у нее оборонная задача по защите судов, поэтому, конечно, частью этой оборонной задачи является перехват и уничтожение всего, что нацелено на эти коммерческие суда", – сказал он на брифинге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Накануне в рамках встречи Совета глав МИД ЕС была официально запущена операция Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Целью операции Aspides заявляется обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности. Сообщалось, что конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права. Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в 8 миллионов евро. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке.

https://ria.ru/20240220/sukhogruz-1928360155.html

https://ria.ru/20240219/ataka-1928231527.html

красное море

ормузский пролив

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, ормузский пролив, аденский залив, еврокомиссия, евросоюз, военная операция сша и британии в йемене