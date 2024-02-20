Ковальчук рассказала о своем состоянии после разрыва с Харламовым
Ковальчук рассказала, что "переродилась" после расставания с Харламовым
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Актриса Екатерина Ковальчук разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором поделилась, что в ее жизни произошли большие перемены, намекнув на разрыв с комиком Гариком Харламовым.
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"С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума. В добрый путь", — написала Ковальчук.
© Фото : katerinakovalchykСкрин сторис из соцсетей актрисы Екатерины Ковальчук
© Фото : katerinakovalchyk
Скрин сторис из соцсетей актрисы Екатерины Ковальчук
Знаменитость опубликовала мотивирующий пост по случаю своего 31-летия. К тексту она прикрепила жизнерадостный ролик, снятый на Гавайях. Там, по данным ряда СМИ, звезда "Беспринципных" и "Министерства" отдыхает с друзьями.
В начале февраля Гарик Харламов стал гостем шоу "Натальная карта", где признался, что расстался с Екатериной Ковальчук.
Причину расставания звездная пара не озвучила.
Ковальчук и Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года.
В начале февраля Гарик Харламов стал гостем шоу "Натальная карта", где признался, что расстался с Екатериной Ковальчук.
Причину расставания звездная пара не озвучила.
Ковальчук и Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года.
До этого Гарик Харламов был женат на звезде "Интернов" Кристине Асмус.
Они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако в 2020 году сообщили о разводе после семи лет отношений. Бывшие супруги продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.
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