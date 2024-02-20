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Ковальчук рассказала о своем состоянии после разрыва с Харламовым - РИА Новости, 20.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:13 20.02.2024 (обновлено: 16:22 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kovalchuk-1928485679.html
Ковальчук рассказала о своем состоянии после разрыва с Харламовым
Ковальчук рассказала о своем состоянии после разрыва с Харламовым - РИА Новости, 20.02.2024
Ковальчук рассказала о своем состоянии после разрыва с Харламовым
Актриса Екатерина Ковальчук разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором поделилась, что в ее жизни произошли большие перемены, намекнув на разрыв... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:13
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Актриса Екатерина Ковальчук разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором поделилась, что в ее жизни произошли большие перемены, намекнув на разрыв с комиком Гариком Харламовым."С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума. В добрый путь", — написала Ковальчук. Знаменитость опубликовала мотивирующий пост по случаю своего 31-летия. К тексту она прикрепила жизнерадостный ролик, снятый на Гавайях. Там, по данным ряда СМИ, звезда "Беспринципных" и "Министерства" отдыхает с друзьями.В начале февраля Гарик Харламов стал гостем шоу "Натальная карта", где признался, что расстался с Екатериной Ковальчук. Причину расставания звездная пара не озвучила. Ковальчук и Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года.До этого Гарик Харламов был женат на звезде "Интернов" Кристине Асмус.Они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако в 2020 году сообщили о разводе после семи лет отношений. Бывшие супруги продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, гарик харламов (игорь), знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Харламов (Игорь), Знаменитости, слухи
Ковальчук рассказала о своем состоянии после разрыва с Харламовым

Ковальчук рассказала, что "переродилась" после расставания с Харламовым

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Актриса Екатерина Ковальчук разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором поделилась, что в ее жизни произошли большие перемены, намекнув на разрыв с комиком Гариком Харламовым.
«
"С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума. В добрый путь", — написала Ковальчук.
© Фото : katerinakovalchykСкрин сторис из соцсетей актрисы Екатерины Ковальчук
Скрин сторис из соцсетей актрисы Екатерины Ковальчук - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : katerinakovalchyk
Скрин сторис из соцсетей актрисы Екатерины Ковальчук
Знаменитость опубликовала мотивирующий пост по случаю своего 31-летия. К тексту она прикрепила жизнерадостный ролик, снятый на Гавайях. Там, по данным ряда СМИ, звезда "Беспринципных" и "Министерства" отдыхает с друзьями.

В начале февраля Гарик Харламов стал гостем шоу "Натальная карта", где признался, что расстался с Екатериной Ковальчук.

Причину расставания звездная пара не озвучила.

Ковальчук и Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года.
До этого Гарик Харламов был женат на звезде "Интернов" Кристине Асмус.
Они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако в 2020 году сообщили о разводе после семи лет отношений. Бывшие супруги продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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