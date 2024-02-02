https://ria.ru/20240202/kharlamov-1925037318.html
Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук
Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук - РИА Новости, 02.02.2024
Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук
Шоумен Гарик Харламов стал гостем шоу "Наталья карта", где признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:56
2024-02-02T15:56
2024-02-02T16:02
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов стал гостем шоу "Наталья карта", где признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук.В эфире астролог и ведущая проекта Олеся Иванченко стала рассматривать начальную карту резидента Comedy Club и отметила, что девушка, подходящая Харламову по гороскопу, должна быть внешне наивной, но при этом с сильным и волевым характером. Юморист ответил, что такую найти сложно. На это Иванченко сказала, что такой женщиной может быть нынешняя возлюбленная актера. "Ты говоришь в пустоту. Ее нет", — поправил Харламов ведущую.На это соведущий Иванченко, Дмитрий Журавлев прокомментировал: "Гарик свободен!".Харламов не стал его поправлять, а ведущая намекнула зрительному залу, что у девушек-поклонниц появился шанс завоевать сердце шоумена.Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года. До этого Гарик Харламов был женат на звезде "Интернов" Кристине Асмус.Они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако в 2020 году сообщили о разводе после семи лет отношений. Бывшие супруги продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарик харламов (игорь), дмитрий журавлев, кристина асмус, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Дмитрий Журавлев, Кристина Асмус, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук
Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук после почти трех лет отношений
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов стал гостем шоу "Наталья карта", где признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук.
В эфире астролог и ведущая проекта Олеся Иванченко стала рассматривать начальную карту резидента Comedy Club и отметила, что девушка, подходящая Харламову по гороскопу, должна быть внешне наивной, но при этом с сильным и волевым характером.
Юморист ответил, что такую найти сложно. На это Иванченко сказала, что такой женщиной может быть нынешняя возлюбленная актера.
«
"Ты говоришь в пустоту. Ее нет", — поправил Харламов ведущую.
На это соведущий Иванченко, Дмитрий Журавлев прокомментировал: "Гарик свободен!".
Харламов не стал его поправлять, а ведущая намекнула зрительному залу, что у девушек-поклонниц появился шанс завоевать сердце шоумена.
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года.
До этого Гарик Харламов был женат на звезде "Интернов" Кристине Асмус.
Они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако в 2020 году сообщили о разводе после семи лет отношений. Бывшие супруги продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.
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