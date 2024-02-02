https://ria.ru/20240202/kharlamov-1925037318.html

Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук

Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук - РИА Новости, 02.02.2024

Гарик Харламов расстался с Екатериной Ковальчук

Шоумен Гарик Харламов стал гостем шоу "Наталья карта", где признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:56

2024-02-02T15:56

2024-02-02T16:02

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов стал гостем шоу "Наталья карта", где признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук.В эфире астролог и ведущая проекта Олеся Иванченко стала рассматривать начальную карту резидента Comedy Club и отметила, что девушка, подходящая Харламову по гороскопу, должна быть внешне наивной, но при этом с сильным и волевым характером. Юморист ответил, что такую найти сложно. На это Иванченко сказала, что такой женщиной может быть нынешняя возлюбленная актера. "Ты говоришь в пустоту. Ее нет", — поправил Харламов ведущую.На это соведущий Иванченко, Дмитрий Журавлев прокомментировал: "Гарик свободен!".Харламов не стал его поправлять, а ведущая намекнула зрительному залу, что у девушек-поклонниц появился шанс завоевать сердце шоумена.Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Официально актер представил свою избранницу публике в сентябре 2021 года. До этого Гарик Харламов был женат на звезде "Интернов" Кристине Асмус.Они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако в 2020 году сообщили о разводе после семи лет отношений. Бывшие супруги продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.

https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гарик харламов (игорь), дмитрий журавлев, кристина асмус, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес