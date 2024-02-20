https://ria.ru/20240220/kosmos-1928562821.html

Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу

Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу

Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:07

2024-02-20T19:07

2024-02-20T20:51

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сергей шойгу

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе."Во-первых, этого нет. Проектов таких нет по размещению ядерного оружия в космосе", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что США известно об отсутствии таких проектов.Страшилки о ядерном оружии в космосе нужны США для того, чтобы лишний раз не напоминать себе о том, что у них нет такого оружия, как российские "Буревестники", "Посейдоны" и "Кинжалы", "Авангарды" и "Пересветы", сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Я не понимаю, пугать сенаторов конгрессменов тем, чего нет, когда есть реальные вещи, которых надо бояться, на которые надо обращать внимание. О них публично в 2018 году Верховный Главнокомандующий, президент нашей страны сказал, что мы приступили и мы в достаточно высокой степени готовности продвинулись в разработке такого оружия, как "Посейдон", "Буревестник", "Авангард", "Пересвет", "Кинжал", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Буревестник", по его словам, является оружием глобального действия. "Но об этом почему-то не говорят, а говорят о том, чего нет. Значит, из этого можно сделать вывод, что они боятся лишний раз напомнить, что у них этого оружия нет", - добавил министр.

https://ria.ru/20240220/oruzhie-1928563831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, безопасность, россия, сергей шойгу