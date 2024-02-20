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Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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19:07 20.02.2024 (обновлено: 20:51 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kosmos-1928562821.html
Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу
Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:07
2024-02-20T20:51
космос - риа наука
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе."Во-первых, этого нет. Проектов таких нет по размещению ядерного оружия в космосе", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что США известно об отсутствии таких проектов.Страшилки о ядерном оружии в космосе нужны США для того, чтобы лишний раз не напоминать себе о том, что у них нет такого оружия, как российские "Буревестники", "Посейдоны" и "Кинжалы", "Авангарды" и "Пересветы", сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Я не понимаю, пугать сенаторов конгрессменов тем, чего нет, когда есть реальные вещи, которых надо бояться, на которые надо обращать внимание. О них публично в 2018 году Верховный Главнокомандующий, президент нашей страны сказал, что мы приступили и мы в достаточно высокой степени готовности продвинулись в разработке такого оружия, как "Посейдон", "Буревестник", "Авангард", "Пересвет", "Кинжал", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Буревестник", по его словам, является оружием глобального действия. "Но об этом почему-то не говорят, а говорят о том, чего нет. Значит, из этого можно сделать вывод, что они боятся лишний раз напомнить, что у них этого оружия нет", - добавил министр.
https://ria.ru/20240220/oruzhie-1928563831.html
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космос - риа наука, безопасность, россия, сергей шойгу
Космос - РИА Наука, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу

Шойгу: проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе.
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"Во-первых, этого нет. Проектов таких нет по размещению ядерного оружия в космосе", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что США известно об отсутствии таких проектов.
Страшилки о ядерном оружии в космосе нужны США для того, чтобы лишний раз не напоминать себе о том, что у них нет такого оружия, как российские "Буревестники", "Посейдоны" и "Кинжалы", "Авангарды" и "Пересветы", сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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"Я не понимаю, пугать сенаторов конгрессменов тем, чего нет, когда есть реальные вещи, которых надо бояться, на которые надо обращать внимание. О них публично в 2018 году Верховный Главнокомандующий, президент нашей страны сказал, что мы приступили и мы в достаточно высокой степени готовности продвинулись в разработке такого оружия, как "Посейдон", "Буревестник", "Авангард", "Пересвет", "Кинжал", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Буревестник", по его словам, является оружием глобального действия. "Но об этом почему-то не говорят, а говорят о том, чего нет. Значит, из этого можно сделать вывод, что они боятся лишний раз напомнить, что у них этого оружия нет", - добавил министр.
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