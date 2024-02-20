https://ria.ru/20240220/kherson-1928481806.html

Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны

Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны - РИА Новости, 20.02.2024

Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны

В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий "Юг", с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта.

2024-02-20T14:00

2024-02-20T14:00

2024-02-20T15:40

освобождение

херсон

днепр (река)

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

вермахт

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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Херсон. Часть 1. Хаос уличных боёв, пылающий Днепр и дети-партизаны В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий «Юг», с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта. audio/mpeg

Херсон. Часть 1. Хаос уличных боёв, пылающий Днепр и дети-партизаны В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий «Юг», с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта. audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Алексей Кизенков, Анна Глушенкова

херсон

днепр (река)

ссср

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херсон, днепр (река), рабоче-крестьянская красная армия (ркка), вермахт, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), партизаны, аудио