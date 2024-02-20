https://ria.ru/20240220/kherson-1928481806.html
Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны
Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны - РИА Новости, 20.02.2024
Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны
В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий "Юг", с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта.
2024-02-20T14:00
2024-02-20T14:00
2024-02-20T15:40
освобождение
херсон
днепр (река)
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
вермахт
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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Херсон. Часть 1. Хаос уличных боёв, пылающий Днепр и дети-партизаны
В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий «Юг», с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта.
audio/mpeg
Херсон. Часть 1. Хаос уличных боёв, пылающий Днепр и дети-партизаны
В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий «Юг», с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта.
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Алексей Кизенков, Анна Глушенкова
херсон
днепр (река)
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херсон, днепр (река), рабоче-крестьянская красная армия (ркка), вермахт, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), партизаны, аудио
Освобождение, Херсон, Днепр (река), Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Вермахт, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), партизаны
Херсон. Часть 1. Хаос уличных боев, пылающий Днепр и дети-партизаны
В августе 1941 года 11-я немецкая и 4-я румынская армии в составе Группы Армий "Юг", с ходу захватив Вознесенск и Николаев, двинулась к Херсону – стратегически важному порту, овладение которым открыло бы немцам прямую дорогу на Крым. Рассказываем, как городское ополчение и остатки Дунайской флотилии четыре дня сдерживали ударные части вермахта.