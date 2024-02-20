https://ria.ru/20240220/kapremont-1928604850.html

Новгородский губернатор предложил программу капремонта в садах и техникумах

Новгородский губернатор предложил программу капремонта в садах и техникумах - РИА Новости, 20.02.2024

Новгородский губернатор предложил программу капремонта в садах и техникумах

Новгородский губернатор Андрей Никитин предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить программу капремонтов на детские сады и техникумы. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:17

2024-02-20T23:17

2024-02-20T23:17

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Новгородский губернатор Андрей Никитин предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить программу капремонтов на детские сады и техникумы. На совещании во вторник по капремонту школ Никитин рассказал Путину, что в Новгородской области открываются космические, курчатовские, педагогические, медицинские классы. Школы не просто ремонтируются, а создаются яркие, красивые здания. Идет в школах и воспитательная работа - открываются музеи, посвященные освобождению Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, поисковой работе, участникам СВО. Кроме того, в регионе создана программа поддержки молодых учителей на селе, а студенты-целевики и отличники получают повышенную стипендию. Также Никитин рассказал, что область активно участвует в программе "Профессионалитет". По поручению президента регион приступил к ремонту учреждений СПО. Глава региона уточнил, что в единое образовательное пространство входит не только школа, но детский сад и техникум. "Хороший техникум - это точка роста для любого маленького города, любого района. Хорошее общежитие в техникуме - это значит, что туда приедут ребята из других районов, регионов учиться. Я бы очень хотел попросить вот эту программу, может быть, распространить на детские сады и на наши техникумы и училища", - обратился Никитин к Путину.

https://ria.ru/20240122/zhilsertifikaty-1922749035.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин