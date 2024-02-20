https://ria.ru/20240220/kadry-1928589363.html
Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО
Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО - РИА Новости, 20.02.2024
Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о необходимости формировать кадровый резерв из числа участников специальной военной операции. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:29
2024-02-20T21:29
2024-02-20T21:29
специальная военная операция на украине
россия
сергей меликов
владимир путин
общество
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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о необходимости формировать кадровый резерв из числа участников специальной военной операции. "Нам надо готовить кандидатов в управленцы из тех, кто воюет, формировать кадровый резерв из числа участников СВО. Эти люди, знающие цену жизни и правде, сегодня защищают всех нас на дальних рубежах", – приводит слова главы республики его пресс-служба. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии.
https://ria.ru/20240220/putin-1928553785.html
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россия, сергей меликов, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Меликов, Владимир Путин, Общество
Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО
Глава Дагестана Меликов призвал формировать кадровый резерв из участников СВО