https://ria.ru/20240220/kadry-1928589363.html

Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО

Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО - РИА Новости, 20.02.2024

Глава Дагестана призвал формировать кадровый резерв из участников СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о необходимости формировать кадровый резерв из числа участников специальной военной операции. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:29

2024-02-20T21:29

2024-02-20T21:29

специальная военная операция на украине

россия

сергей меликов

владимир путин

общество

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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о необходимости формировать кадровый резерв из числа участников специальной военной операции. "Нам надо готовить кандидатов в управленцы из тех, кто воюет, формировать кадровый резерв из числа участников СВО. Эти люди, знающие цену жизни и правде, сегодня защищают всех нас на дальних рубежах", – приводит слова главы республики его пресс-служба. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии.

https://ria.ru/20240220/putin-1928553785.html

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россия, сергей меликов, владимир путин, общество