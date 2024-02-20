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Брянская епархия доставила гумпомощь бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.02.2024
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16:06 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/gumpomosch-1928508366.html
Брянская епархия доставила гумпомощь бойцам в зоне спецоперации
Брянская епархия доставила гумпомощь бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.02.2024
Брянская епархия доставила гумпомощь бойцам в зоне спецоперации
Военный священник Брянской епархии, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Брянска иерей Константин Васильев доставил в одно из боевых подразделений... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:06
2024-02-20T16:06
надежные люди
брянск
константин васильев
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Военный священник Брянской епархии, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Брянска иерей Константин Васильев доставил в одно из боевых подразделений Западного военного округа гуманитарный груз с электронасосом, бытовой техникой, теплыми вещами и продуктами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "В расположение подразделения были доставлены электронасос для откачки канализационных вод, бытовая техника для солдатской кухни, моющие средства и бытовая химия. Военнослужащим были переданы утепленная обувь, перчатки, нижнее белье, средства личной гигиены. К солдатскому столу были привезены разнообразные продукты питания и кондитерские изделия", – говорится в сообщении. Отмечается, что в подразделение также доставили маскировочные сети и окопные свечи. Не остались без внимания и четвероногие помощники бойцов, которые несут круглосуточное дежурство по охране территории – собакам привезли сухой корм. Весь перечень доставленного груза был сформирован по запросу военных. Особую радость бойцам принесли написанные детьми и жителями Брянска письма, поднимающие боевой дух. "Иерей Константин от имени митрополита Брянского и Севского Александра поздравил всех с наступающим праздником – Днем защитника Отечества – и обратился к военнослужащим со словами искренней благодарности за их самоотверженный солдатский труд по защите нашей Родины, пожелал телесного и духовного здравия и помощи Божией в несении нелегкой солдатской службы", – рассказали в епархии. Как сообщается, священнослужитель совершил таинства исповеди и причащения военнослужащих, отслужил водосвятный молебен о даровании победы нашему воинству с освящением расположения личного состава, автомобилей и военной техники, а также совершил заупокойную службу о погибших воинах. Бойцы в свою очередь выразили благодарность за проявленное внимание к подразделению со стороны Брянской епархии. За помощь в покупке электронасоса, в котором остро нуждались военные, епархия благодарит прихожан и настоятеля храма в честь иконы Божией Матери Троеручица в брянском поселке Белые Берега протоиерея Алексия Клеутина.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928495430.html
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брянск, константин васильев, общество
Надежные люди, Брянск, Константин Васильев, Общество
Брянская епархия доставила гумпомощь бойцам в зоне спецоперации

Брянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику

© Фото с сайта Брянской епархииБрянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику
Брянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику
© Фото с сайта Брянской епархии
Брянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Военный священник Брянской епархии, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Брянска иерей Константин Васильев доставил в одно из боевых подразделений Западного военного округа гуманитарный груз с электронасосом, бытовой техникой, теплыми вещами и продуктами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
"В расположение подразделения были доставлены электронасос для откачки канализационных вод, бытовая техника для солдатской кухни, моющие средства и бытовая химия. Военнослужащим были переданы утепленная обувь, перчатки, нижнее белье, средства личной гигиены. К солдатскому столу были привезены разнообразные продукты питания и кондитерские изделия", – говорится в сообщении.
© Фото с сайта Брянской епархииБрянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику
Брянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику
© Фото с сайта Брянской епархии
Брянская епархия доставила бойцам СВО электронасос и бытовую технику
Отмечается, что в подразделение также доставили маскировочные сети и окопные свечи.
Не остались без внимания и четвероногие помощники бойцов, которые несут круглосуточное дежурство по охране территории – собакам привезли сухой корм. Весь перечень доставленного груза был сформирован по запросу военных. Особую радость бойцам принесли написанные детьми и жителями Брянска письма, поднимающие боевой дух.
"Иерей Константин от имени митрополита Брянского и Севского Александра поздравил всех с наступающим праздником – Днем защитника Отечества – и обратился к военнослужащим со словами искренней благодарности за их самоотверженный солдатский труд по защите нашей Родины, пожелал телесного и духовного здравия и помощи Божией в несении нелегкой солдатской службы", – рассказали в епархии.
Как сообщается, священнослужитель совершил таинства исповеди и причащения военнослужащих, отслужил водосвятный молебен о даровании победы нашему воинству с освящением расположения личного состава, автомобилей и военной техники, а также совершил заупокойную службу о погибших воинах. Бойцы в свою очередь выразили благодарность за проявленное внимание к подразделению со стороны Брянской епархии.
За помощь в покупке электронасоса, в котором остро нуждались военные, епархия благодарит прихожан и настоятеля храма в честь иконы Божией Матери Троеручица в брянском поселке Белые Берега протоиерея Алексия Клеутина.
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Надежные людиБрянскКонстантин ВасильевОбщество
 
 
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