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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - РИА Новости, 20.02.2024

Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

Сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" воспользовались более 1 миллиона человек с 29 января, сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:54

2024-02-20T21:54

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" воспользовались более 1 миллиона человек с 29 января, сообщили в Минцифры РФ. "Если в день голосования вы не сможете находиться в том районе или городе, где вы прописаны, выберите другой удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель" на Госуслугах. С 29 января им воспользовались уже более 1 млн человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что среди лидеров-регионов по числу поданных заявок через сервис Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ленинградская, Свердловская, Ростовская, Самарская и Иркутская области. Прием заявлений продолжится на портале до 23.59 мск 11 марта. До этого момента можно изменить свое решение. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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