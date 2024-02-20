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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - РИА Новости, 20.02.2024
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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - РИА Новости, 20.02.2024
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" воспользовались более 1 миллиона человек с 29 января, сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:54
2024-02-20T21:54
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" воспользовались более 1 миллиона человек с 29 января, сообщили в Минцифры РФ. "Если в день голосования вы не сможете находиться в том районе или городе, где вы прописаны, выберите другой удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель" на Госуслугах. С 29 января им воспользовались уже более 1 млн человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что среди лидеров-регионов по числу поданных заявок через сервис Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ленинградская, Свердловская, Ростовская, Самарская и Иркутская области. Прием заявлений продолжится на портале до 23.59 мск 11 марта. До этого момента можно изменить свое решение. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

Минцифры: сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" воспользовались более 1 миллиона человек с 29 января, сообщили в Минцифры РФ.
"Если в день голосования вы не сможете находиться в том районе или городе, где вы прописаны, выберите другой удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель" на Госуслугах. С 29 января им воспользовались уже более 1 млн человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что среди лидеров-регионов по числу поданных заявок через сервис Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ленинградская, Свердловская, Ростовская, Самарская и Иркутская области.
Прием заявлений продолжится на портале до 23.59 мск 11 марта. До этого момента можно изменить свое решение.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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