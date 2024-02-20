Рейтинг@Mail.ru
Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:23 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/gosnagrady-1928598717.html
Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову
Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову - РИА Новости, 20.02.2024
Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову
Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды музыкантам, артистам и деятелям искусства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:23
2024-02-20T22:23
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
надежда бабкина
эдгард запашный
ольга любимова
московский цирк никулина
русская песня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды музыкантам, артистам и деятелям искусства, передает корреспондент РИА Новости. "Мы очень рады сегодня приветствовать вас всей командой министерства культуры. И хочется поздравить, и хочется пожелать сил, и хочется пожелать здоровья, и хочется пожелать, чтобы получалось все задуманное, и очень хочется пожелать сил вашим родным и близким", - сказала глава ведомства на церемонии награждения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Орденов Дружбы удостоены композитор, член Союза композиторов России Григорий Гладков, артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Артур Багдасаров, артисты Московского академического театра имени Маяковского Виктор Запорожский и Сергей Рубеко, а также профессор кафедры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Дмитрий Слепушкин. Благодарности правительства РФ были удостоены художественный руководитель-директор Московского театра "Русская песня" Надежда Бабкина, председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин и директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова. Нагрудный знак Минкультуры России "За вклад в российскую культуру" Любимова вручила гендиректору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. Глава Минкультуры России также вручила орден "За заслуги в культуре и искусстве" директору специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Вячеславу Желвакову. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была награждена артистка Московского академического театра имени Маяковского Александра Ровенских. Медали "За труды в культуре и искусстве" получили артистка "Театр на Малой Ордынке" Людмила Иванова-Светлова, писатель, член Творческого совета Ассоциации союза писателей и издателей России Валерий Воскобойников, директор Детской школы искусств "Центр" Александра Полянская, а также заведующий машинно-декорационным цехом Московского театра "Et Cetera" Сергей Беляев. Почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоены артистка балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Алсу Гайфуллина, артистка симфонического оркестра, замконцертмейстера группы первых скрипок Симфонического оркестр "Новая Россия" Ольга Дзержинская, артист Московского театра Олега Табакова Евгений Миллер, артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Мясников, артист Театра Наций Александр Новин, артист-акробат Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Анатолий Рубан, солистка Продюсерского центра "Мираж Мьюзик" Маргарита Суханкина. Художник-живописец, старший преподаватель кафедры рисунка и живописи ВГИКа Дмитрий Петров был удостоен звания "Заслуженный художник Российской Федерации".
https://ria.ru/20240216/lyubimova-1927860058.html
https://ria.ru/20240220/kirienko-1928598002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_94bebd44d77f482f3e6bfa354d3af30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия, надежда бабкина, эдгард запашный, ольга любимова, московский цирк никулина, русская песня
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Надежда Бабкина, Эдгард Запашный, Ольга Любимова, Московский цирк Никулина, Русская песня
Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову

Министр культуры Любимова вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды музыкантам, артистам и деятелям искусства, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы очень рады сегодня приветствовать вас всей командой министерства культуры. И хочется поздравить, и хочется пожелать сил, и хочется пожелать здоровья, и хочется пожелать, чтобы получалось все задуманное, и очень хочется пожелать сил вашим родным и близким", - сказала глава ведомства на церемонии награждения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

Ансамбль песни и танца Русский Север

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

Ведущий программист Дирекции медиадизайна медиагруппы Россия сегодня Михаил Шестаков на Международной выставке-форуме Россия

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

Концертная программа карьерного форума Труд крут

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

Творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

Демонстрация эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и создание собственных образов с украшениями из солнечного камня

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

Дискуссия Наука – дело семейное

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на торжественном открытии Координационного центра Кемеровской области

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

Пресс-конференция Открывая Арктику заново

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

Торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

День русского валенка на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

Пленарная сессия Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
Орденов Дружбы удостоены композитор, член Союза композиторов России Григорий Гладков, артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Артур Багдасаров, артисты Московского академического театра имени Маяковского Виктор Запорожский и Сергей Рубеко, а также профессор кафедры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Дмитрий Слепушкин.
Благодарности правительства РФ были удостоены художественный руководитель-директор Московского театра "Русская песня" Надежда Бабкина, председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин и директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова.
Нагрудный знак Минкультуры России "За вклад в российскую культуру" Любимова вручила гендиректору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному.
Министр культуры РФ Ольга Любимова на выставке Россия
Любимова провела экскурсию по павильону "Наша культура" на ВДНХ
16 февраля, 18:20
Глава Минкультуры России также вручила орден "За заслуги в культуре и искусстве" директору специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Вячеславу Желвакову. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была награждена артистка Московского академического театра имени Маяковского Александра Ровенских.
Медали "За труды в культуре и искусстве" получили артистка "Театр на Малой Ордынке" Людмила Иванова-Светлова, писатель, член Творческого совета Ассоциации союза писателей и издателей России Валерий Воскобойников, директор Детской школы искусств "Центр" Александра Полянская, а также заведующий машинно-декорационным цехом Московского театра "Et Cetera" Сергей Беляев.
Фестивали, концерты и парады: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.

Мастер-классы по ремеслам русской вышивки

Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.

Федор Емельяненко, многократный чемпион мира в смешанных единоборствах

Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".

Робошоу от детского инжинирингового центра КулибинПРО

Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.

Фестиваль Солналь 2024

Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Стенд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".

Шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества Знание

В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.

Международная выставка-форум Россия

В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".

Лекция Как сделать новый локальный игровой тренд из мема

Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.

Международная выставка-форум Россия

Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.

День Госуслуг на Международной выставке-форуме Россия

На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация документального фильма "Поколение М".

Презентация документального фильма Поколение М

Прошла презентация документального фильма "Поколение М".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.

Робошоу от детского инжинирингового центра КулибинПРО

На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.

Фестиваль Солналь 2024

Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".

Сессия Кадры для села-2024

Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".

Концерт Танцуй и пой, моя Россия

Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей провели парад сельхозпродукции.

Парад сельхозпродукции

Для гостей провели парад сельхозпродукции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Прошла презентация документального фильма "Поколение М".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Для гостей провели парад сельхозпродукции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоены артистка балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Алсу Гайфуллина, артистка симфонического оркестра, замконцертмейстера группы первых скрипок Симфонического оркестр "Новая Россия" Ольга Дзержинская, артист Московского театра Олега Табакова Евгений Миллер, артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Мясников, артист Театра Наций Александр Новин, артист-акробат Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Анатолий Рубан, солистка Продюсерского центра "Мираж Мьюзик" Маргарита Суханкина.
Художник-живописец, старший преподаватель кафедры рисунка и живописи ВГИКа Дмитрий Петров был удостоен звания "Заслуженный художник Российской Федерации".
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино
Вчера, 22:15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияНадежда БабкинаЭдгард ЗапашныйОльга ЛюбимоваМосковский цирк НикулинаРусская песня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала