Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову

Министр культуры Любимова вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.
Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.
Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.
Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.
Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.
Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.
Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".
Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".
Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.
Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.
Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".
В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".
В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.
В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.
Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".
Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".
Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.
Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.
На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.
Прошла презентация документального фильма "Поколение М".
Прошла презентация документального фильма "Поколение М".
На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.
На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.
Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.
Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.
Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".
Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".
Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".
Для гостей провели парад сельхозпродукции.
Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.
Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.
Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.
Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".
Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.
Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".
В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.
Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".
Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.
На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.
Прошла презентация документального фильма "Поколение М".
На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.
Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.
Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".
Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".
Для гостей провели парад сельхозпродукции.