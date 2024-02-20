https://ria.ru/20240220/gosnagrady-1928598717.html

Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову

Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову - РИА Новости, 20.02.2024

Министр культуры вручила госнаграды Бабкиной, Запашному и Гладкову

Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды музыкантам, артистам и деятелям искусства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:23

2024-02-20T22:23

2024-02-20T22:23

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

надежда бабкина

эдгард запашный

ольга любимова

московский цирк никулина

русская песня

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды музыкантам, артистам и деятелям искусства, передает корреспондент РИА Новости. "Мы очень рады сегодня приветствовать вас всей командой министерства культуры. И хочется поздравить, и хочется пожелать сил, и хочется пожелать здоровья, и хочется пожелать, чтобы получалось все задуманное, и очень хочется пожелать сил вашим родным и близким", - сказала глава ведомства на церемонии награждения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Орденов Дружбы удостоены композитор, член Союза композиторов России Григорий Гладков, артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Артур Багдасаров, артисты Московского академического театра имени Маяковского Виктор Запорожский и Сергей Рубеко, а также профессор кафедры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Дмитрий Слепушкин. Благодарности правительства РФ были удостоены художественный руководитель-директор Московского театра "Русская песня" Надежда Бабкина, председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин и директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова. Нагрудный знак Минкультуры России "За вклад в российскую культуру" Любимова вручила гендиректору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. Глава Минкультуры России также вручила орден "За заслуги в культуре и искусстве" директору специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Вячеславу Желвакову. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была награждена артистка Московского академического театра имени Маяковского Александра Ровенских. Медали "За труды в культуре и искусстве" получили артистка "Театр на Малой Ордынке" Людмила Иванова-Светлова, писатель, член Творческого совета Ассоциации союза писателей и издателей России Валерий Воскобойников, директор Детской школы искусств "Центр" Александра Полянская, а также заведующий машинно-декорационным цехом Московского театра "Et Cetera" Сергей Беляев. Почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоены артистка балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Алсу Гайфуллина, артистка симфонического оркестра, замконцертмейстера группы первых скрипок Симфонического оркестр "Новая Россия" Ольга Дзержинская, артист Московского театра Олега Табакова Евгений Миллер, артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Мясников, артист Театра Наций Александр Новин, артист-акробат Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Анатолий Рубан, солистка Продюсерского центра "Мираж Мьюзик" Маргарита Суханкина. Художник-живописец, старший преподаватель кафедры рисунка и живописи ВГИКа Дмитрий Петров был удостоен звания "Заслуженный художник Российской Федерации".

https://ria.ru/20240216/lyubimova-1927860058.html

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выставка-форум "россия", россия, надежда бабкина, эдгард запашный, ольга любимова, московский цирк никулина, русская песня