https://ria.ru/20240220/egipet-1928367699.html

В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС

В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024

В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС

Египет рассчитывает на рост числа туристов из стран, входящих в объединение БРИКС, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Ахмед Иса. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T06:17

2024-02-20T06:17

2024-02-20T06:26

египет

бразилия

индия

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920984317_0:258:3060:1979_1920x0_80_0_0_bd30ba77984afc31b0d2129bcb102dc4.jpg

КАИР, 20 фев - РИА Новости. Египет рассчитывает на рост числа туристов из стран, входящих в объединение БРИКС, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Ахмед Иса. "Действительно, есть большая возможность для роста (числа туристов - ред.)", - сказал Иса. Министр подчеркнул, что пока Египет посещает не так много туристов из Бразилии и Индии, но, по его словам, перспективы увеличения имеются. "Число посещающих Египет туристов из Китая растет быстрее, чем из других стран", - отметил Иса. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927080780.html

египет

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, бразилия, индия, брикс, в мире