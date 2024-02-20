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В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС
В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024
В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС
Египет рассчитывает на рост числа туристов из стран, входящих в объединение БРИКС, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Ахмед Иса. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:17
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Египет рассчитывает на рост числа туристов из стран, входящих в объединение БРИКС, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Ахмед Иса. "Действительно, есть большая возможность для роста (числа туристов - ред.)", - сказал Иса. Министр подчеркнул, что пока Египет посещает не так много туристов из Бразилии и Индии, но, по его словам, перспективы увеличения имеются. "Число посещающих Египет туристов из Китая растет быстрее, чем из других стран", - отметил Иса. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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египет, бразилия, индия, брикс, в мире
Египет, Бразилия, Индия, БРИКС, В мире
В Египте выразили надежду на рост числа туристов из стран БРИКС
Министр Иса: Египет рассчитывает на рост числа туристов из стран БРИКС