https://ria.ru/20240220/doklad-1928428808.html

Путин в Кремле примет с докладом Шойгу

Путин в Кремле примет с докладом Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Путин в Кремле примет с докладом Шойгу

Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:43

2024-02-20T12:43

2024-02-20T12:59

безопасность

специальная военная операция на украине

политика

россия

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, вторник, 20 февраля. В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны (Сергей) Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин