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Путин в Кремле примет с докладом Шойгу
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу
Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:43
2024-02-20T12:43
2024-02-20T12:59
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, вторник, 20 февраля. В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны (Сергей) Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации", - рассказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу
Песков: Путин во вторник в Кремле примет с докладом Шойгу
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, вторник, 20 февраля. В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны (Сергей) Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации", - рассказал Песков журналистам.
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