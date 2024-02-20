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Путин в Кремле примет с докладом Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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12:43 20.02.2024 (обновлено: 12:59 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/doklad-1928428808.html
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу
Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:43
2024-02-20T12:59
безопасность
специальная военная операция на украине
политика
россия
сергей шойгу
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, вторник, 20 февраля. В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны (Сергей) Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации", - рассказал Песков журналистам.
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безопасность, политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в Кремле примет с докладом Шойгу

Песков: Путин во вторник в Кремле примет с докладом Шойгу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле примет с докладом министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, вторник, 20 февраля. В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны (Сергей) Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации", - рассказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПолитикаРоссияСергей ШойгуДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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