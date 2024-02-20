https://ria.ru/20240220/dialog-1928564828.html
Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:13
2024-02-20T19:13
2024-02-20T19:50
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владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Соединенные Штаты и весь Запад с одной стороны призывает к стратегическому поражению России, а с другой стороны намерен якобы и хочет вести с нами переговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим. Ну, этого не удастся сделать", - сказал Путин."Что касается стратстабильности, мы и здесь никогда не отказывались от диалога", - добавил президент.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин
Путин: РФ никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
.
"Соединенные Штаты и весь Запад с одной стороны призывает к стратегическому поражению России, а с другой стороны намерен якобы и хочет вести с нами переговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим. Ну, этого не удастся сделать", - сказал Путин.
"Что касается стратстабильности, мы и здесь никогда не отказывались от диалога", - добавил президент.
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