https://ria.ru/20240220/dialog-1928564828.html

Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

Россия никогда не отказывалась от диалога о стратстабильности, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:13

2024-02-20T19:13

2024-02-20T19:50

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Соединенные Штаты и весь Запад с одной стороны призывает к стратегическому поражению России, а с другой стороны намерен якобы и хочет вести с нами переговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим. Ну, этого не удастся сделать", - сказал Путин."Что касается стратстабильности, мы и здесь никогда не отказывались от диалога", - добавил президент.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, сергей шойгу, в мире