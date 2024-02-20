https://ria.ru/20240220/devochka-1928542208.html

В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детсада

В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детсада - РИА Новости, 20.02.2024

В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детсада

Подмосковные правоохранители начали проверку после информации СМИ о том, что трехлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада в Щелково, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:03

2024-02-20T18:03

2024-02-20T18:03

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Подмосковные правоохранители начали проверку после информации СМИ о том, что трехлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада в Щелково, сообщили в пресс-службах областных ГСУ СК и прокуратуре. По данным ведомств, 19 февраля трехлетняя девочка самостоятельно оделась и ушла из детского сада в подмосковном Щелково. Из публикации следует, что дверь в учреждении была сломана, поэтому ребенок смог открыть ее и выйти на улицу. К счастью, девочку заметила соседка и отвела домой. "Следственным отделом по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о самостоятельном уходе 3-летней девочки из дошкольного учреждения в городе Щелково организована проверка", — сказали в ГСУ СК по Подмосковью. В ведомстве добавили, что в ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также будет дана оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. "Щелковская городская прокуратура по результатам проверки даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников", — сказали в прокуратуре Московской области.

https://ria.ru/20240217/istyazanie-1927917247.html

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)