https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные - РИА Новости, 20.02.2024
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные
В Авдеевке, по предварительной информации, были тайные тюрьмы и пыточные, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:16
2024-02-20T11:16
2024-02-20T12:09
авдеевка
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родион мирошник
денис пушилин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Авдеевке, по предварительной информации, были тайные тюрьмы и пыточные, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", — сказал посол.Мирошник уточнил, что есть предварительная информация о тайных захоронениях в городе, о последствиях пыток, будет развернута работа по изучению этих данных.Следователи работают с жителями Авдеевки по фиксации преступлений Киева. Сейчас идет сбор данных, каким образом Украина проводила свою политику по запрету использования русского языка, давлению и политическим подозрениям, нарушению прав человека."По мере разминирования и доступа туда гражданских специалистов круг будет расширяться. В основном будем опираться сначала на показания, потом на осмотр мест, в которых потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия киевского режима", — заключил Мирошник.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779195827.html
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
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авдеевка, россия, в мире, киев, родион мирошник, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины
Авдеевка, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Родион Мирошник, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные
Посол МИД России Мирошник рассказал о тайных пыточных и тюрьмах ВСУ в Авдеевке
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Авдеевке, по предварительной информации, были тайные тюрьмы и пыточные, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", — сказал посол.
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР
Мирошник уточнил, что есть предварительная информация о тайных захоронениях в городе, о последствиях пыток, будет развернута работа по изучению этих данных.
Следователи работают с жителями Авдеевки по фиксации преступлений Киева
. Сейчас идет сбор данных, каким образом Украина
проводила свою политику по запрету использования русского языка, давлению и политическим подозрениям, нарушению прав человека.
"По мере разминирования и доступа туда гражданских специалистов круг будет расширяться. В основном будем опираться сначала на показания, потом на осмотр мест, в которых потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия киевского режима", — заключил Мирошник.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу
доложил президенту Владимиру Путину
о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка
и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский
отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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