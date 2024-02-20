https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928575248.html

Шойгу рассказал, как ВСУ бросали раненых военных, уходя из Авдеевки

Шойгу рассказал, как ВСУ бросали раненых военных, уходя из Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу рассказал, как ВСУ бросали раненых военных, уходя из Авдеевки

ВСУ, уходя из Авдеевки, оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей, заявил во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:59

2024-02-20T19:59

2024-02-20T19:59

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ, уходя из Авдеевки, оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей, заявил во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу. "Противник, уходя (из Авдеевки - ред.) оставлял много пленных, много раненых. Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК. Большая работа идёт по разминированию, оставлено много чего, но с пониманием того, что выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет", - сказал он.

авдеевка

россия

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2024

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авдеевка, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность