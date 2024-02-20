https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928558988.html

Все участники освобождения Авдеевки заслуживают наград, заявил Путин

Все участники освобождения Авдеевки заслуживают наград, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

Все участники освобождения Авдеевки заслуживают наград, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что все участники операции по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:57

2024-02-20T18:57

2024-02-20T19:56

специальная военная операция на украине

авдеевка

владимир путин

сергей шойгу

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все участники операции по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград."Воинские подразделения, все военнослужащие, конечно, заслуживают самых высоких наград, поощрений и слов благодарности со стороны страны, со стороны России", - сказал президент на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

авдеевка

россия

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2024

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авдеевка, владимир путин, сергей шойгу, россия, безопасность