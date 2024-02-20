https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928557045.html
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки
Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:51
2024-02-20T18:51
2024-02-20T23:35
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вообще операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении... В целом освобожденная площадь - почти 72 квадратных километра", - сказал он.Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Безопасность, Донецк, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки
Шойгу: ВС РФ продолжают наступательные действия на запад после взятия Авдеевки