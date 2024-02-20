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ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 20.02.2024 (обновлено: 23:35 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928557045.html
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки
Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:51
2024-02-20T23:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
авдеевка
безопасность
донецк
владимир путин
сергей шойгу
александр сырский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вообще операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении... В целом освобожденная площадь - почти 72 квадратных километра", - сказал он.Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
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вооруженные силы рф, авдеевка, безопасность, донецк, владимир путин, сергей шойгу, александр сырский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Безопасность, Донецк, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки

Шойгу: ВС РФ продолжают наступательные действия на запад после взятия Авдеевки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вообще операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении... В целом освобожденная площадь - почти 72 квадратных километра", - сказал он.
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"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".
По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФАвдеевкаБезопасностьДонецкВладимир ПутинСергей ШойгуАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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