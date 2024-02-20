https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928555389.html

Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу

Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу

Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:47

2024-02-20T18:47

2024-02-20T21:02

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

донецк

сергей шойгу

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.Глава Минобороны рассказал, что Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, наступление на запад продолжается. В целом же, подчеркнул он, операция по взятию города войдет в военные учебники."Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большее количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — доложил Шойгу.Российские войска, пояснил он, наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов. Для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Он уточнил, что украинские военные, уходя из населенного пункта, оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей."Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК. Большая работа идет по разминированию, оставлено много чего, но с пониманием того, что выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет", — отметил министр.Вечером 17 февраля министр обороны доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

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Доклад Шойгу о взятии Авдеевки Доклад Шойгу о взятии Авдеевки 2024-02-20T18:47 true PT4M43S

Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки 2024-02-20T18:47 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, безопасность, донецк, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины