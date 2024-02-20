Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу

Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.