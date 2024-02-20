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Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 20.02.2024 (обновлено: 21:02 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928555389.html
Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу
Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу
Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:47
2024-02-20T21:02
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
донецк
сергей шойгу
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.Глава Минобороны рассказал, что Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, наступление на запад продолжается. В целом же, подчеркнул он, операция по взятию города войдет в военные учебники."Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большее количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — доложил Шойгу.Российские войска, пояснил он, наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов. Для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Он уточнил, что украинские военные, уходя из населенного пункта, оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей."Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК. Большая работа идет по разминированию, оставлено много чего, но с пониманием того, что выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет", — отметил министр.Вечером 17 февраля министр обороны доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
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Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки
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авдеевка, безопасность, донецк, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, сообщил Шойгу

Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.
Глава Минобороны рассказал, что Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, наступление на запад продолжается. В целом же, подчеркнул он, операция по взятию города войдет в военные учебники.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

«
"Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большее количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — доложил Шойгу.
Российские войска, пояснил он, наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов. Для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Он уточнил, что украинские военные, уходя из населенного пункта, оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей.
"Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК. Большая работа идет по разминированию, оставлено много чего, но с пониманием того, что выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет", — отметил министр.
Вечером 17 февраля министр обороны доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Вчера, 18:10
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьДонецкСергей ШойгуВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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