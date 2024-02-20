https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928491224.html

В ГД призвали генсека ООН приехать в Авдеевку и убедиться в зверствах ВСУ

В ГД призвали генсека ООН приехать в Авдеевку и убедиться в зверствах ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024

В ГД призвали генсека ООН приехать в Авдеевку и убедиться в зверствах ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал генсека ООН Антониу Гуттереша приехать в Авдеевку и лично убедиться в зверствах, которые там творили РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:11

2024-02-20T15:11

2024-02-20T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал генсека ООН Антониу Гуттереша приехать в Авдеевку и лично убедиться в зверствах, которые там творили украинские войска. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. "Антониу Гуттерешу следовало бы приехать в Россию и побывать в Авдеевке, как говорится из первоисточника, тактильно и воочию убедиться в зверствах украинских нацистов", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, генсек ООН также может по пути посетить Белгород, который подвергается "варварским обстрелам со стороны украинских войск". В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html

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в мире, авдеевка, россия, белгород, михаил шеремет, госдума рф, оон, вооруженные силы украины, родион мирошник, антониу гуттереш