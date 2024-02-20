https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928361842.html

В подземельях завода в Авдеевке скрываются украинские военные, заявил Гагин

В подземельях завода в Авдеевке скрываются украинские военные, заявил Гагин - РИА Новости, 20.02.2024

В подземельях завода в Авдеевке скрываются украинские военные, заявил Гагин

Некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было когда-то на мариупольской "Азовстали",... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:18

2024-02-20T03:18

2024-02-20T03:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

украина

ян гагин

александр сырский

авдеевский коксохимический завод

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было когда-то на мариупольской "Азовстали", рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "На территории коксохимического завода находятся еще военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивлении, кто-то выходит. Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на "Азовстали", они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода", — сказал собеседник агентства.По его словам, зачистка города продолжается. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

авдеевка

донецкая народная республика

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