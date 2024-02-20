https://ria.ru/20240220/alabay-1928427022.html
В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку
В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку - РИА Новости, 20.02.2024
В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку
Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:36
2024-02-20T12:36
2024-02-20T12:36
происшествия
кировский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. Тело 66-летней женщины нашли ночью на территории частного дома в поселке Назия Кировского района "со множественными рвано-кусаными ранами". "По предварительным данным, повреждения потерпевшей причинены собакой породы алабай, которая самостоятельно выбралась из вольера и напала на хозяйку", - говорится в релизе. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проверяют различные версии происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.
https://ria.ru/20240216/sobaka-1927735646.html
кировский район
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происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку
В Ленинградской области алабай выбрался из вольера и загрыз 66-летнюю хозяйку