https://ria.ru/20240220/alabay-1928427022.html

В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку

В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку - РИА Новости, 20.02.2024

В Ленинградской области алабай загрыз хозяйку

Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:36

2024-02-20T12:36

2024-02-20T12:36

происшествия

кировский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. Тело 66-летней женщины нашли ночью на территории частного дома в поселке Назия Кировского района "со множественными рвано-кусаными ранами". "По предварительным данным, повреждения потерпевшей причинены собакой породы алабай, которая самостоятельно выбралась из вольера и напала на хозяйку", - говорится в релизе. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проверяют различные версии происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.

https://ria.ru/20240216/sobaka-1927735646.html

кировский район

ленинградская область

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происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)