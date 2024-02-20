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Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР - РИА Новости, 20.02.2024
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10:57 20.02.2024
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Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР
Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР - РИА Новости, 20.02.2024
Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР
Другие страны не поддержат киевский режим в намерении вернуть украинскую часть зарубежных активов советского наследия, заявил в интервью РИА Новости к юбилею... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:57
2024-02-20T10:57
украина
россия
николай азаров (политик)
ссср
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Другие страны не поддержат киевский режим в намерении вернуть украинскую часть зарубежных активов советского наследия, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили ранее в фонде. "Этот вопрос неоднократно, я подчеркиваю, поднимался, но как поднимался, так и опускался, потому что никаких правовых оснований, никаких, у киевского режима сейчас поднимать этот вопрос нет. Любые правительства зарубежные, которые рассчитались с Россией по своим обязательствам, Украину не поддержат. Так что это все пустое", - заявил Азаров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам президента России, Украина до сих пор не выполнила обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР. Читайте полный текст интервью Николая Азарова &gt;&gt;
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украина, россия, николай азаров (политик), ссср, экономика
Украина, Россия, Николай Азаров (политик), СССР, Экономика
Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР

Азаров: получившие выплаты страны не поддержат желание Киева вернуть активы СССР

© AP Photo / Jae C. HongРабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Другие страны не поддержат киевский режим в намерении вернуть украинскую часть зарубежных активов советского наследия, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.
Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили ранее в фонде.
«
"Этот вопрос неоднократно, я подчеркиваю, поднимался, но как поднимался, так и опускался, потому что никаких правовых оснований, никаких, у киевского режима сейчас поднимать этот вопрос нет. Любые правительства зарубежные, которые рассчитались с Россией по своим обязательствам, Украину не поддержат. Так что это все пустое", - заявил Азаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам президента России, Украина до сих пор не выполнила обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР.
Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>
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