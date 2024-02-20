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Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР

Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР - РИА Новости, 20.02.2024

Азаров высказался о намерении Киева вернуть часть активов СССР

Другие страны не поддержат киевский режим в намерении вернуть украинскую часть зарубежных активов советского наследия, заявил в интервью РИА Новости к юбилею... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:57

2024-02-20T10:57

2024-02-20T10:57

украина

россия

николай азаров (политик)

ссср

экономика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Другие страны не поддержат киевский режим в намерении вернуть украинскую часть зарубежных активов советского наследия, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили ранее в фонде. "Этот вопрос неоднократно, я подчеркиваю, поднимался, но как поднимался, так и опускался, потому что никаких правовых оснований, никаких, у киевского режима сейчас поднимать этот вопрос нет. Любые правительства зарубежные, которые рассчитались с Россией по своим обязательствам, Украину не поддержат. Так что это все пустое", - заявил Азаров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам президента России, Украина до сих пор не выполнила обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР. Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, николай азаров (политик), ссср, экономика