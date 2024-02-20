https://ria.ru/20240220/akkaunt-1928526138.html

Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной

Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной - РИА Новости, 20.02.2024

Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной

Социальная сеть Х (бывшая Twitter) восстановила действие аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:09

2024-02-20T17:09

2024-02-20T17:22

общество

алексей навальный*

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Социальная сеть Х (бывшая Twitter) восстановила действие аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии. Ранее на странице Навальной было опубликовано сообщение, что действие аккаунта приостановлено; какие правила были нарушены, сказано не было. Агентство Франс Пресс уточняло, что аккаунт создан накануне. Спустя некоторое время после публикации в СМИ сообщений о блокировке учетной записи Навальной аккаунт вновь заработал. Видео и текстовые публикации видны пользователям соцсети.

https://radiosputnik.ru/20240220/borrel-1928440366.html

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2024

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общество, алексей навальный*