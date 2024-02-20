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Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной
Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной - РИА Новости, 20.02.2024
Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной
Социальная сеть Х (бывшая Twitter) восстановила действие аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:09
2024-02-20T17:09
2024-02-20T17:22
общество
алексей навальный*
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Социальная сеть Х (бывшая Twitter) восстановила действие аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии. Ранее на странице Навальной было опубликовано сообщение, что действие аккаунта приостановлено; какие правила были нарушены, сказано не было. Агентство Франс Пресс уточняло, что аккаунт создан накануне. Спустя некоторое время после публикации в СМИ сообщений о блокировке учетной записи Навальной аккаунт вновь заработал. Видео и текстовые публикации видны пользователям соцсети.
https://radiosputnik.ru/20240220/borrel-1928440366.html
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общество, алексей навальный*
Общество, Алексей Навальный*
Соцсеть Х восстановила действие аккаунта Юлии Навальной
Соцсеть Х восстановила действие аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Социальная сеть Х (бывшая Twitter) восстановила действие аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии.
Ранее на странице Навальной было опубликовано сообщение, что действие аккаунта приостановлено; какие правила были нарушены, сказано не было. Агентство Франс Пресс уточняло, что аккаунт создан накануне.
Спустя некоторое время после публикации в СМИ сообщений о блокировке учетной записи Навальной аккаунт вновь заработал. Видео и текстовые публикации видны пользователям соцсети.
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