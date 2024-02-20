https://ria.ru/20240220/afganistan-1928552539.html

МИД России сообщил о провале встречи ООН с представителями по Афганистану

МИД России сообщил о провале встречи ООН с представителями по Афганистану - РИА Новости, 20.02.2024

МИД России сообщил о провале встречи ООН с представителями по Афганистану

Встреча генсека ООН Антониу Гутерреша со спецпредставителями по Афганистану ряда стран, проведенная в Катаре, по сути, провалилась, заявила официальный... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:33

2024-02-20T18:33

2024-02-20T18:33

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Встреча генсека ООН Антониу Гутерреша со спецпредставителями по Афганистану ряда стран, проведенная в Катаре, по сути, провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вторая встреча генерального секретаря ООН Гутерреша со спецпредставителями по Афганистану ряда стран и организаций (Россия, КНР, Иран, Пакистан, США, Великобритания, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Индонезия, Япония, Республика Корея, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Канада, ОИС, ШОС и ЕС) состоялась 18-19 февраля в Дохе (Катар). Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов. "Вынуждены констатировать, что мероприятие, по сути, провалилось. Отказалась участвовать делегация афганского правительства – из-за унизительных условий, связанных с тем, что ее допустили только на второстепенные мероприятия с привлечением беглых эмиссаров так называемого афганского гражданского общества. Последние были отобраны западниками без согласования с Кабулом и даже СБ ООН", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она напомнила, что в знак солидарности российская сторона "воздержалась от контактов" с этими представителями, а ее примеру "последовали некоторые наши партнеры". "Не было принято решения и по анонсированным ранее ооновцами планам создания поста спецпосланника Организации и "малой контактной группы" по Афганистану. К сожалению, столь важные вопросы были включены в повестку без должной проработки. Любая инициатива – будь то учреждение нового поста или формата – обречена на провал без поддержки Кабула и региональных государств", - отметила Захарова. В то же время на полях мероприятия российская делегация провела ряд встреч, включая очередное заседание "четверки" Россия–КНР–Иран–Пакистан, которая фактически является контактной группой Московского формата консультаций по Афганистану. Вновь была подтверждена солидарная линия на укрепление регионального взаимодействия и ведущей роли стран региона в общемировых усилиях на афганском направлении. "Отмечено, что присоединение "внерегионалов" возможно только при условии, что США и НАТО возьмут на себя основную ответственность за текущее положение дел в Афганистане и постконфликтное восстановление этой страны, вернут Кабулу заблокированные авуары и снимут ограничения на банковские транзакции", - добавила представитель МИД РФ.

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https://ria.ru/20231105/oon-1907558531.html

https://ria.ru/20240216/patrushev-1927732239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, россия, мария захарова, катар, антониу гутерреш, оон