https://ria.ru/20240219/zhivotnye-1927825684.html
"Повсюду трупы". С чем столкнулись во Владимирской области
"Повсюду трупы". С чем столкнулись во Владимирской области - РИА Новости, 19.02.2024
"Повсюду трупы". С чем столкнулись во Владимирской области
Приют для бездомных животных в Гусь-Хрустальном оказался в центре скандала. Местные зоозащитники обвиняют администрацию учреждения в жестоком обращении: питомцы РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:00
2024-02-19T08:00
2024-02-19T08:03
общество
владимирская область
гусь-хрустальный
животные
волонтеры
финансирование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857327907_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_1838ccc722cd9aa78bce3e25eb13ca39.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Приют для бездомных животных в Гусь-Хрустальном оказался в центре скандала. Местные зоозащитники обвиняют администрацию учреждения в жестоком обращении: питомцы умирают от голода и болезней. Действующие сотрудники это отрицают. РИА Новости разбиралось в ситуации."Отстреливали и травили"Гусевский питомник создали по решению городского суда еще в 2011-м. По словам местных зоозащитников, открыть приют постановили из-за проблем с уличными животными, которые бесконтрольно размножались и нападали на граждан."До этого никакого учреждения для хвостатых не было, — рассказал РИА Новости один из местных волонтеров Николай Смотров. — Беспризорников просто отстреливали и травили. Иногда издевались: я неоднократно находил истерзанные трупы".По данным местных СМИ, юридический статус у приюта был сложный. Тем не менее его много лет обслуживали различные муниципальные предприятия. Бюджетные деньги покрывали зарплату, коммунальные услуги и частично питание. На ветпрепараты и хозтовары скидывались неравнодушные горожане.В 2013 году заведующей приюта стала одна из его волонтеров — Светлана Климова. За свой счет она и другие активисты отстраивали вольеры, приобрели котел для обогрева, покупали корм."Средств не хватало"В 2021-м областной департамент ветеринарии заинтересовался проблемой бродяжек. Организовал отлов, стерилизацию и вакцинацию почти 1500 бездомных животных. Тогда же в ведомстве по распоряжению врио губернатора состоялась встреча гусевских зоозащитников и городских властей.По словам Климовой, договорились решить проблему с содержанием. Однако потом приюту присылали лишь отписки. Начиная с 2022 года ей предлагали переоформить учреждение на себя и полностью его обеспечивать."Мы отказались, ведь средств не хватало. Даже если бы взялись — власти зафиксировали бы ненадлежащее состояние приюта. Получился замкнутый круг", — объясняет Климова.В том же году стало известно, что более 400 бездомных собак и кошек могут остаться без крыши над головой — из-за прекращения финансирования.После этого прокуроры проверили учреждение и выявили многочисленные нарушения, а мэрия сообщила, что питомник будет опекать фонд помощи бездомным животным "Спасти может каждый". Из бюджета для этого выделили 17 миллионов рублей."Началось истребление"В 2023-м Светлану и еще восемь сотрудников уволили. Они протестовали, потому что боялись за судьбу зверей. Руководство вызвало полицию, которая выставила недовольных за пределы территории.Бывшие работники все равно настаивали на допуске. В итоге им разрешили осматривать животных."Вольеры грязные, выгула нет, корм только сухой. Хотя раньше давали отварное мясо. Когда я поняла, в каком состоянии животные, то села и заплакала, — признается волонтер Ольга Дрожжинова. — На более чем 300 собак всего двое рабочих. Нам сказали: что-то не нравится — больше не пустим. Последний раз была там в начале февраля — ситуация не изменилась".Это подтверждает еще одна экс-сотрудница приюта, которая пожелала остаться анонимной.Вскоре в питомнике появилась частная охрана. Нынешний руководитель Оксана Хлопцева, в свою очередь, утверждает, что волонтеров перестали пускать из-за того, что те снимали "видеоконтент, сопровождаемый негативными и заведомо ложными комментариями"."Не мог пошевелиться"Больше всего бывшее руководство беспокоят животные-инвалиды, ведь им нужен особый уход. Однако, по словам Светланы Климовой, питомцы его не получают. Одним из таких подопечных был пес Буба."Когда мы видели его в последний раз, он лежал в фекалиях и мухах, не мог пошевелиться. Сняли на видео", — рассказывает она.Тридцатого сентября 2023 года действующие сотрудники питомника сообщили в соцсетях о смерти животного. И привели свою версию: видео с больным псом в ужасном состоянии снято еще до того, как фонд "Спасти может каждый" взял кураторство над приютом.Климова признает, что, опасаясь за судьбу остальных животных, бывшие работники проникали на территорию без ведома руководства. В одну из ночей увидели трупы собак."Нам пришлось даже красть выживших", — вспоминает Светлана.В фонде "Спасти может каждый" заверили РИА Новости, что животные содержатся в условиях, соответствующих региональным требованиям. Как именно за ними ухаживают, работники приюта отвечать отказалась.Финансовый вопросВ Госветинспекции Владимирской области пояснили: приют создан администрацией Гусь-Хрустального, существует за счет муниципальных средств и пожертвований."Текущие затраты на содержание приюта и оплату коммунальных платежей производит городская администрация. За счет средств областного бюджета выделены ассигнования на проведение ремонтных работ в размере 15,2 миллиона рублей", — сообщили РИА Новости в ведомстве.Там подчеркнули, что неоднократно приезжали в питомник в этом и прошлом годах. Инспекторы объясняли руководству, как исполнять требования по содержанию животных, участвовали в прокурорских проверках.Между тем бывшие работники пытаются через суд добиться права без проблем заходить на территорию. А также хотят получить опеку над собаками, живущими в приюте.
https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html
https://ria.ru/20240126/sobaki-1923500326.html
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общество, владимирская область, гусь-хрустальный, животные, волонтеры, финансирование
Общество, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, Животные, Волонтеры, Финансирование
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Приют для бездомных животных в Гусь-Хрустальном оказался в центре скандала. Местные зоозащитники обвиняют администрацию учреждения в жестоком обращении: питомцы умирают от голода и болезней. Действующие сотрудники это отрицают. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Гусевский питомник создали по решению городского суда еще в 2011-м. По словам местных зоозащитников, открыть приют постановили из-за проблем с уличными животными, которые бесконтрольно размножались и нападали на граждан.
«
"До этого никакого учреждения для хвостатых не было, — рассказал
РИА Новости один из местных волонтеров Николай Смотров. — Беспризорников просто отстреливали и травили. Иногда издевались: я неоднократно находил истерзанные трупы".
По данным
местных СМИ, юридический статус у приюта был сложный. Тем не менее его много лет обслуживали различные муниципальные предприятия. Бюджетные деньги покрывали зарплату, коммунальные услуги и частично питание. На ветпрепараты и хозтовары скидывались неравнодушные горожане.
В 2013 году заведующей приюта стала одна из его волонтеров — Светлана Климова. За свой счет она и другие активисты отстраивали вольеры, приобрели котел для обогрева, покупали корм.
В 2021-м областной департамент ветеринарии заинтересовался проблемой бродяжек. Организовал отлов, стерилизацию и вакцинацию почти 1500 бездомных животных. Тогда же в ведомстве по распоряжению врио губернатора состоялась встреча гусевских зоозащитников и городских властей.
По словам Климовой, договорились решить проблему с содержанием. Однако потом приюту присылали лишь отписки. Начиная с 2022 года ей предлагали переоформить учреждение на себя и полностью его обеспечивать.
"Мы отказались, ведь средств не хватало. Даже если бы взялись — власти зафиксировали бы ненадлежащее состояние приюта. Получился замкнутый круг", — объясняет Климова.
В том же году стало известно
, что более 400 бездомных собак и кошек могут остаться без крыши над головой — из-за прекращения финансирования.
После этого прокуроры проверили учреждение и выявили
многочисленные нарушения, а мэрия сообщила, что питомник будет опекать фонд помощи бездомным животным "Спасти может каждый". Из бюджета для этого выделили 17 миллионов рублей.
В 2023-м Светлану и еще восемь сотрудников уволили. Они протестовали, потому что боялись за судьбу зверей. Руководство вызвало полицию, которая выставила недовольных за пределы территории.
Бывшие работники все равно настаивали на допуске. В итоге им разрешили осматривать животных.
«
"Вольеры грязные, выгула нет, корм только сухой. Хотя раньше давали отварное мясо. Когда я поняла, в каком состоянии животные, то села и заплакала, — признается волонтер Ольга Дрожжинова. — На более чем 300 собак всего двое рабочих. Нам сказали: что-то не нравится — больше не пустим. Последний раз была там в начале февраля — ситуация не изменилась".
Это подтверждает еще одна экс-сотрудница приюта, которая пожелала остаться анонимной.
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Вскоре в питомнике появилась частная охрана. Нынешний руководитель Оксана Хлопцева, в свою очередь, утверждает, что волонтеров перестали пускать из-за того, что те снимали "видеоконтент, сопровождаемый негативными и заведомо ложными комментариями".
Больше всего бывшее руководство беспокоят животные-инвалиды, ведь им нужен особый уход. Однако, по словам Светланы Климовой, питомцы его не получают. Одним из таких подопечных был пес Буба.
"Когда мы видели его в последний раз, он лежал в фекалиях и мухах, не мог пошевелиться. Сняли на видео", — рассказывает она.
Тридцатого сентября 2023 года действующие сотрудники питомника сообщили
в соцсетях о смерти животного. И привели свою версию: видео с больным псом в ужасном состоянии снято еще до того, как фонд "Спасти может каждый" взял кураторство над приютом.
Климова признает, что, опасаясь за судьбу остальных животных, бывшие работники проникали на территорию без ведома руководства. В одну из ночей увидели трупы собак.
"Нам пришлось даже красть выживших", — вспоминает Светлана.
В фонде "Спасти может каждый" заверили РИА Новости, что животные содержатся в условиях, соответствующих региональным требованиям. Как именно за ними ухаживают, работники приюта отвечать отказалась.
В Госветинспекции Владимирской области пояснили: приют создан администрацией Гусь-Хрустального, существует за счет муниципальных средств и пожертвований.
«
"Текущие затраты на содержание приюта и оплату коммунальных платежей производит городская администрация. За счет средств областного бюджета выделены ассигнования на проведение ремонтных работ в размере 15,2 миллиона рублей", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Там подчеркнули, что неоднократно приезжали в питомник в этом и прошлом годах. Инспекторы объясняли руководству, как исполнять требования по содержанию животных, участвовали в прокурорских проверках.
Между тем бывшие работники пытаются через суд добиться права без проблем заходить на территорию. А также хотят получить опеку над собаками, живущими в приюте.