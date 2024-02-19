https://ria.ru/20240219/zhivotnye-1927825684.html

"Повсюду трупы". С чем столкнулись во Владимирской области

"Повсюду трупы". С чем столкнулись во Владимирской области - РИА Новости, 19.02.2024

"Повсюду трупы". С чем столкнулись во Владимирской области

Приют для бездомных животных в Гусь-Хрустальном оказался в центре скандала. Местные зоозащитники обвиняют администрацию учреждения в жестоком обращении: питомцы РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:03

общество

владимирская область

гусь-хрустальный

животные

волонтеры

финансирование

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Приют для бездомных животных в Гусь-Хрустальном оказался в центре скандала. Местные зоозащитники обвиняют администрацию учреждения в жестоком обращении: питомцы умирают от голода и болезней. Действующие сотрудники это отрицают. РИА Новости разбиралось в ситуации."Отстреливали и травили"Гусевский питомник создали по решению городского суда еще в 2011-м. По словам местных зоозащитников, открыть приют постановили из-за проблем с уличными животными, которые бесконтрольно размножались и нападали на граждан."До этого никакого учреждения для хвостатых не было, — рассказал РИА Новости один из местных волонтеров Николай Смотров. — Беспризорников просто отстреливали и травили. Иногда издевались: я неоднократно находил истерзанные трупы".По данным местных СМИ, юридический статус у приюта был сложный. Тем не менее его много лет обслуживали различные муниципальные предприятия. Бюджетные деньги покрывали зарплату, коммунальные услуги и частично питание. На ветпрепараты и хозтовары скидывались неравнодушные горожане.В 2013 году заведующей приюта стала одна из его волонтеров — Светлана Климова. За свой счет она и другие активисты отстраивали вольеры, приобрели котел для обогрева, покупали корм."Средств не хватало"В 2021-м областной департамент ветеринарии заинтересовался проблемой бродяжек. Организовал отлов, стерилизацию и вакцинацию почти 1500 бездомных животных. Тогда же в ведомстве по распоряжению врио губернатора состоялась встреча гусевских зоозащитников и городских властей.По словам Климовой, договорились решить проблему с содержанием. Однако потом приюту присылали лишь отписки. Начиная с 2022 года ей предлагали переоформить учреждение на себя и полностью его обеспечивать."Мы отказались, ведь средств не хватало. Даже если бы взялись — власти зафиксировали бы ненадлежащее состояние приюта. Получился замкнутый круг", — объясняет Климова.В том же году стало известно, что более 400 бездомных собак и кошек могут остаться без крыши над головой — из-за прекращения финансирования.После этого прокуроры проверили учреждение и выявили многочисленные нарушения, а мэрия сообщила, что питомник будет опекать фонд помощи бездомным животным "Спасти может каждый". Из бюджета для этого выделили 17 миллионов рублей."Началось истребление"В 2023-м Светлану и еще восемь сотрудников уволили. Они протестовали, потому что боялись за судьбу зверей. Руководство вызвало полицию, которая выставила недовольных за пределы территории.Бывшие работники все равно настаивали на допуске. В итоге им разрешили осматривать животных."Вольеры грязные, выгула нет, корм только сухой. Хотя раньше давали отварное мясо. Когда я поняла, в каком состоянии животные, то села и заплакала, — признается волонтер Ольга Дрожжинова. — На более чем 300 собак всего двое рабочих. Нам сказали: что-то не нравится — больше не пустим. Последний раз была там в начале февраля — ситуация не изменилась".Это подтверждает еще одна экс-сотрудница приюта, которая пожелала остаться анонимной.Вскоре в питомнике появилась частная охрана. Нынешний руководитель Оксана Хлопцева, в свою очередь, утверждает, что волонтеров перестали пускать из-за того, что те снимали "видеоконтент, сопровождаемый негативными и заведомо ложными комментариями"."Не мог пошевелиться"Больше всего бывшее руководство беспокоят животные-инвалиды, ведь им нужен особый уход. Однако, по словам Светланы Климовой, питомцы его не получают. Одним из таких подопечных был пес Буба."Когда мы видели его в последний раз, он лежал в фекалиях и мухах, не мог пошевелиться. Сняли на видео", — рассказывает она.Тридцатого сентября 2023 года действующие сотрудники питомника сообщили в соцсетях о смерти животного. И привели свою версию: видео с больным псом в ужасном состоянии снято еще до того, как фонд "Спасти может каждый" взял кураторство над приютом.Климова признает, что, опасаясь за судьбу остальных животных, бывшие работники проникали на территорию без ведома руководства. В одну из ночей увидели трупы собак."Нам пришлось даже красть выживших", — вспоминает Светлана.В фонде "Спасти может каждый" заверили РИА Новости, что животные содержатся в условиях, соответствующих региональным требованиям. Как именно за ними ухаживают, работники приюта отвечать отказалась.Финансовый вопросВ Госветинспекции Владимирской области пояснили: приют создан администрацией Гусь-Хрустального, существует за счет муниципальных средств и пожертвований."Текущие затраты на содержание приюта и оплату коммунальных платежей производит городская администрация. За счет средств областного бюджета выделены ассигнования на проведение ремонтных работ в размере 15,2 миллиона рублей", — сообщили РИА Новости в ведомстве.Там подчеркнули, что неоднократно приезжали в питомник в этом и прошлом годах. Инспекторы объясняли руководству, как исполнять требования по содержанию животных, участвовали в прокурорских проверках.Между тем бывшие работники пытаются через суд добиться права без проблем заходить на территорию. А также хотят получить опеку над собаками, живущими в приюте.

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

https://ria.ru/20240126/sobaki-1923500326.html

владимирская область

гусь-хрустальный

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общество, владимирская область, гусь-хрустальный, животные, волонтеры, финансирование