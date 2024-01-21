https://ria.ru/20240121/priyut-1922408449.html

"Ради этого продал все". На что решился пенсионер из Владимирской области

"Ради этого продал все". На что решился пенсионер из Владимирской области - РИА Новости, 21.01.2024

"Ради этого продал все". На что решился пенсионер из Владимирской области

Николай Смотров из города Гусь-Хрустальный спасает бездомных животных. На свои деньги оборудовал частный приют почти для двухсот собак, которых пристраивает в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:05

общество

владимирская область

собаки

деньги

помощь

гусь-хрустальный

животные

бездомные животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922412941_0:0:810:455_1920x0_80_0_0_7c08327715f208a2aef7f38d8dac8505.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Антонина Матвеева. Николай Смотров из города Гусь-Хрустальный спасает бездомных животных. На свои деньги оборудовал частный приют почти для двухсот собак, которых пристраивает в добрые руки. Однако сейчас средств катастрофически не хватает и питомцы рискуют оказаться на улице."Убивали всех подряд"Все началось больше пятнадцати лет назад, когда Смотров перебрался с семьей во Владимирскую область из Мариуполя."Всю жизнь проработал сварщиком на заводе, животными не занимался, хотя всегда их любил. Оказался в Гусь-Хрустальном, и все изменилось. В то время в городе не было ни одного учреждения для четвероногих, поэтому собаки бесконтрольно бегали по улицам. Жители относились к ним с крайней жестокостью", — рассказывает он.По словам пенсионера, беспризорников отстреливали пневматическим оружием, травили и просто издевались. Неоднократно он находил истерзанные трупы, например, с отрубленными лапами. Смотреть на это не было сил, и Смотров начал забирать собак к себе домой.Еще в 2006-м городские депутаты постановили создать приют. Но строить его никто не торопился, а коммунальщики все так же отстреливали бродяжек. В итоге местные зоозащитники добились решения проблемы через прокуратуру и суд. Мэрию обязали создать соответствующее учреждение, и в 2010-м оно наконец появилось.Тем не менее на всех животных ресурсов не хватало. Смотров вызвался помочь.Дело всей жизниОн сам сколачивал вольеры и будки. Запасался стройматериалами — собирал старый металлолом. Однако самое сложное было впереди: предстояло найти участок."Я годами ходил в нашу администрацию и просил выделить территорию. Наконец удалось договориться, но лишь с условием, что, помимо приюта, открою ветлечебницу. Дали землю на улице Курлово, где было болото. Никакой стройки там быть не могло. Но я не сдался, ведь это дело моей жизни. Взял кредит и осушил территорию, проложил дорожку и провел электричество", — вспоминает пенсионер.Через три года стройки участок просто отобрали — у Смотрова не хватило денег на открытие клиники. Однако он продолжил отстаивать свою позицию перед чиновниками: территория под второй приют в городе необходима.В итоге ему пошли навстречу — отдали часть городской промзоны на улице Транспортной. Восемь соток земли официально отвели под выгул собак. Чтобы все обустроить, волонтер продавал личные вещи, взял кредит на четыреста тысяч рублей, который отдает до сих пор. Для животных построили отапливаемое помещение и пробурили скважину, чтобы всегда была вода.На последние деньгиСейчас в приюте порядка 150 собак, еще тридцать по-прежнему живут у Смотрова дома.Часто звонят горожане. Как только пенсионер слышит об очередном беспризорнике, попавшем в беду, сразу отправляется на помощь. Выезжает в любое время дня и ночи, в том числе за пределы города.У каждого спасенного пса своя печальная история. Однажды волонтер пять дней искал по наводке собаку, которой почти отрубили лапу — она висела на одних мышцах. Выловил сеткой в подвале пятиэтажного дома и отвез к ветеринару.Всех животных пенсионер полностью обеспечивает за свой счет. Неоднократно обращался к чиновникам с просьбой выделить дополнительные средства, но ему всегда отказывали."На корма, лекарства, строительство будок, стерилизацию и работников нужно хотя бы сто тысяч рублей в месяц. Конечно, у меня таких денег нет, — говорит он. — Обходимся по минимуму, собираем пожертвования. Иногда помогают волонтеры из других городов. Сам я постоянно залезаю в долги".О нуждах приюта люди узнают через соцсети, сайт с реквизитами и YouTube-канал пенсионера, где публикуются истории о жизни собак. Сейчас там почти сорок тысяч подписчиков.Тем не менее иногда возникают внезапные проблемы, на решение которых нет денег. И времени на сбор средств тоже нет. Например, однажды волонтер подобрал умирающую собаку с заворотом кишок. За срочную операцию в ветклинике попросили сорок тысяч рублей."Я как раз продал старенький микроавтобус, чтобы содержать приют. Благодаря этому удалось заплатить за лечение и спасти животное", — рассказывает Смотров.Сейчас его семья живет на пенсию жены, оба сына погибли.Война за собачьи жизниОтсутствие финансов — не единственная трудность. Часть местных жителей недовольна соседством с приютом, якобы из-за шума. Несколько раз они обращались в полицию, после чего Смотрова штрафовали в суде за нарушение общественного порядка.Иногда горожане демонстрируют неприязнь иначе: так, несколько месяцев на территорию пробирался неизвестный, крал инструменты и стройматериалы.Но пенсионер не собирается сдаваться. По его словам, в последние годы бродячие собаки как никогда нуждаются в его помощи.Дело в том, что 2022-м у городского приюта начались серьезные проблемы. Местные СМИ писали, что более 400 бездомных собак и кошек могут остаться без крыши над головой. А все из-за того, что власти прекратили финансирование. Содержать животных в хороших условиях стало сложнее.После этого прокуроры проверили учреждение и выявили многочисленные нарушения, а через год мэрия сообщила, что приют переходит на попечение фонда помощи бездомным животным "Спасти может каждый". Им выделили 17 миллионов рублей.Тогда же между старыми и новыми работниками разгорелся скандал: первые обвиняли фонд в растратах и ужасном содержании животных."Наши ребята своими глазами видели на территории трупы, — говорит бывшая сотрудница Светлана Климова. — Псы там просто умирают. Нас же туда не пускают, чтобы скрыть преступления. Животных тоже забрать не позволяют".Оксана Хлопцева, заведующая фондом, в беседе с агентством опровергла обвинения. И заверила, что животные содержатся в соответствии с государственными требованиями, а бывшие работники "дают ложные комментарии".Между тем многие из них пришли волонтерами в приют Николая Смотрова. Пенсионер их позицию поддерживает, но боится, что на фоне конфликта землю у него опять отберут. Администрация города в беседе с РИА Новости пообещала, что этого не произойдет, ведь участок официально передали в пользование на десять лет.Вопрос с финансированием приюта пока не решен. Ресурсов у Смотрова все меньше, как и здоровья. Делать доброе дело в одиночку очень сложно, а значит, судьба питомцев остается неясной.

https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html

https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

https://ria.ru/20240117/sobaki-1921700933.html

владимирская область

гусь-хрустальный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимирская область, собаки, деньги, помощь, гусь-хрустальный, животные, бездомные животные