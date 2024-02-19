https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html

В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального

В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024

В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального

Заявления западных деятелей о смерти Алексея Навального не могут нанести ущерб президенту России Владимиру Путину, но не красят тех, кто их делает, заявил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:46

2024-02-19T12:46

2024-02-19T14:22

в мире

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный*

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления западных деятелей о смерти Алексея Навального не могут нанести ущерб президенту России Владимиру Путину, но не красят тех, кто их делает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но, скажем так, они абсолютно не красят тех, кто их делает", - сказал Песков журналистам, комментируя реакцию западных политиков на смерть Навального."Пока результатов этого расследования не было обнародовано, и в этой связи о них не известно. Поэтому в условиях, когда нет никакой действительной информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, от которых мы слышали такие заявления", - сказал Песков журналистам, комментируя реакцию западных политиков на смерть Навального.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951866.html

https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный*