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В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024
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12:46 19.02.2024 (обновлено: 14:22 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального
Заявления западных деятелей о смерти Алексея Навального не могут нанести ущерб президенту России Владимиру Путину, но не красят тех, кто их делает, заявил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:46
2024-02-19T14:22
в мире
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный*
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления западных деятелей о смерти Алексея Навального не могут нанести ущерб президенту России Владимиру Путину, но не красят тех, кто их делает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но, скажем так, они абсолютно не красят тех, кто их делает", - сказал Песков журналистам, комментируя реакцию западных политиков на смерть Навального."Пока результатов этого расследования не было обнародовано, и в этой связи о них не известно. Поэтому в условиях, когда нет никакой действительной информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, от которых мы слышали такие заявления", - сказал Песков журналистам, комментируя реакцию западных политиков на смерть Навального.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951866.html
https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный*
В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Алексей Навальный*
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального

Песков: заявления западных деятелей о смерти Навального не красят их авторов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления западных деятелей о смерти Алексея Навального не могут нанести ущерб президенту России Владимиру Путину, но не красят тех, кто их делает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но, скажем так, они абсолютно не красят тех, кто их делает", - сказал Песков журналистам, комментируя реакцию западных политиков на смерть Навального.
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"Пока результатов этого расследования не было обнародовано, и в этой связи о них не известно. Поэтому в условиях, когда нет никакой действительной информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, от которых мы слышали такие заявления", - сказал Песков журналистам, комментируя реакцию западных политиков на смерть Навального.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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