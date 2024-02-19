https://ria.ru/20240219/yaytsa-1928156432.html

В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом

В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом - РИА Новости, 19.02.2024

В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом

Казахстан с 1 мая введет запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом сроком на шесть месяцев, соответствующий приказ подготовило министерство сельского хозяйства РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:02

2024-02-19T09:02

2024-02-19T09:02

экономика

казахстан

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915178710_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_8a8eb509e620aee404ac1039a8fe5a4b.jpg

АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Казахстан с 1 мая введет запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом сроком на шесть месяцев, соответствующий приказ подготовило министерство сельского хозяйства республики. "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в приказе, опубликованном на сайте "Открытые нормативно-правовые акты". Указывается, что приказ будет введен в действие с 1 мая. В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2023 году в республике было произведено 4,9 миллиарда куриных яиц. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%. На прошлой неделе министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило о планах зафиксировать цены на куриные яйца до конца текущего года.

https://ria.ru/20240207/yaytsa-1926012682.html

https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924939454.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, евразийский экономический союз