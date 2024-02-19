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В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом - РИА Новости, 19.02.2024
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09:02 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/yaytsa-1928156432.html
В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом
В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом - РИА Новости, 19.02.2024
В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом
Казахстан с 1 мая введет запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом сроком на шесть месяцев, соответствующий приказ подготовило министерство сельского хозяйства РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:02
2024-02-19T09:02
экономика
казахстан
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Казахстан с 1 мая введет запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом сроком на шесть месяцев, соответствующий приказ подготовило министерство сельского хозяйства республики. "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в приказе, опубликованном на сайте "Открытые нормативно-правовые акты". Указывается, что приказ будет введен в действие с 1 мая. В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2023 году в республике было произведено 4,9 миллиарда куриных яиц. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%. На прошлой неделе министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило о планах зафиксировать цены на куриные яйца до конца текущего года.
https://ria.ru/20240207/yaytsa-1926012682.html
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экономика, казахстан, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Евразийский экономический союз
В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автотранспортом

Минсельхоз: Казахстан с мая введет запрет на ввоз яиц автотранспортом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Казахстан с 1 мая введет запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом сроком на шесть месяцев, соответствующий приказ подготовило министерство сельского хозяйства республики.
«
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в приказе, опубликованном на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".
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Указывается, что приказ будет введен в действие с 1 мая.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2023 году в республике было произведено 4,9 миллиарда куриных яиц. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%.
На прошлой неделе министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило о планах зафиксировать цены на куриные яйца до конца текущего года.
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ЭкономикаКазахстанЕвразийский экономический союз
 
 
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