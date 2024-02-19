https://ria.ru/20240219/vybory-1928349137.html

Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России

Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024

Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России

Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:44

2024-02-19T22:44

2024-02-19T22:48

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владислав даванков

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Никакой информации от местных властей о возможном проведении каких-либо акций пока не поступало. Однако попыток провокаций не исключаем. В этой связи, в том числе во взаимодействии с французскими правоохранительными органами, предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасного для российских избирателей участия в голосовании", - сообщили в посольстве. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

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россия, франция, париж, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф, в мире