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Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России
Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:44
2024-02-19T22:44
2024-02-19T22:48
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Никакой информации от местных властей о возможном проведении каких-либо акций пока не поступало. Однако попыток провокаций не исключаем. В этой связи, в том числе во взаимодействии с французскими правоохранительными органами, предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасного для российских избирателей участия в голосовании", - сообщили в посольстве. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, франция, париж, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Франция, Париж, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ, В мире
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России
Посольство во Франции допустило возможность провокаций на выборах президента РФ