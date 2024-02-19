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Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:44 19.02.2024 (обновлено: 22:48 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/vybory-1928349137.html
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России
Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:44
2024-02-19T22:48
выборы президента россии — 2024
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Никакой информации от местных властей о возможном проведении каких-либо акций пока не поступало. Однако попыток провокаций не исключаем. В этой связи, в том числе во взаимодействии с французскими правоохранительными органами, предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасного для российских избирателей участия в голосовании", - сообщили в посольстве. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, франция, париж, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Франция, Париж, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ, В мире
Посольство во Франции не исключило провокации на выборах президента России

Посольство во Франции допустило возможность провокаций на выборах президента РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката
Мужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Никакой информации от местных властей о возможном проведении каких-либо акций пока не поступало. Однако попыток провокаций не исключаем. В этой связи, в том числе во взаимодействии с французскими правоохранительными органами, предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасного для российских избирателей участия в голосовании", - сообщили в посольстве.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт
10 декабря 2023, 18:00
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияФранцияПарижЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФВ мире
 
 
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