Рейтинг@Mail.ru
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:08 19.02.2024 (обновлено: 22:28 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/vybory-1928345650.html
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России
Власти Франции подтвердили возможность проведения голосования на выборах президента РФ на территории республики, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:08
2024-02-19T22:28
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
россия
франция
париж
в мире
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_52b609e6363ae0a6c675df8c19043b3d.jpg
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Власти Франции подтвердили возможность проведения голосования на выборах президента РФ на территории республики, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."По результатам проработки с французской стороной вопроса обеспечения на территории Франции голосования росграждан на выборах президента России 16 февраля получили от французских властей официальное подтверждение об их готовности исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских учреждений во Франции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях", - сообщили в посольстве.Избирательные участки во Франции будут организованы на базе посольства России в Париже, а также консульских учреждений в Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер. По информации посольства, в других городах участки открывать не планируется, в том числе по соображениям безопасности.В диппредставительстве отметили, что работают над своевременной доставкой избирательных бюллетеней во Францию.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_fc3b763cb45cff50bfb782c2de17ff20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента рф, россия, франция, париж, в мире, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Франция, Париж, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России

Посольство: Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Власти Франции подтвердили возможность проведения голосования на выборах президента РФ на территории республики, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"По результатам проработки с французской стороной вопроса обеспечения на территории Франции голосования росграждан на выборах президента России 16 февраля получили от французских властей официальное подтверждение об их готовности исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских учреждений во Франции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях", - сообщили в посольстве.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
13 февраля, 17:26
Избирательные участки во Франции будут организованы на базе посольства России в Париже, а также консульских учреждений в Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер. По информации посольства, в других городах участки открывать не планируется, в том числе по соображениям безопасности.
В диппредставительстве отметили, что работают над своевременной доставкой избирательных бюллетеней во Францию.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт
10 декабря 2023, 18:00
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФРоссияФранцияПарижВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала