https://ria.ru/20240219/vybory-1928345650.html
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России - РИА Новости, 19.02.2024
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России
Власти Франции подтвердили возможность проведения голосования на выборах президента РФ на территории республики, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:08
2024-02-19T22:08
2024-02-19T22:28
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Власти Франции подтвердили возможность проведения голосования на выборах президента РФ на территории республики, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."По результатам проработки с французской стороной вопроса обеспечения на территории Франции голосования росграждан на выборах президента России 16 февраля получили от французских властей официальное подтверждение об их готовности исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских учреждений во Франции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях", - сообщили в посольстве.Избирательные участки во Франции будут организованы на базе посольства России в Париже, а также консульских учреждений в Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер. По информации посольства, в других городах участки открывать не планируется, в том числе по соображениям безопасности.В диппредставительстве отметили, что работают над своевременной доставкой избирательных бюллетеней во Францию.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Во Франции голосование будет организовано 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Франция, Париж, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России
Посольство: Франция одобрила проведение голосования на выборах президента России