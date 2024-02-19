https://ria.ru/20240219/vybory-1928291110.html

На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ

На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ - РИА Новости, 19.02.2024

На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ

Около 100 наблюдателей от СНГ будут работать на выборах президента России, заявил заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ)... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:11

2024-02-19T17:11

2024-02-19T17:11

выборы президента россии — 2024

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совет федерации рф

ильхом нематов

россия

политика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Около 100 наблюдателей от СНГ будут работать на выборах президента России, заявил заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Ильхом Нематов. "Около ста человек будет. Мы будем стараться охватить регионы России", — сказал Нематов по итогам встречи с представителями исполкома СНГ в понедельник. Он отметил, что подготовка к президентским выборам "идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений от избирательного законодательства". Ильхом Нематов выступит главой миссии наблюдателей организации на мартовских выборах президента России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240219/nablyudatel-1928276022.html

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снг, совет федерации рф, ильхом нематов, россия, политика