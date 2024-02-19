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На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ
На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ - РИА Новости, 19.02.2024
На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ
Около 100 наблюдателей от СНГ будут работать на выборах президента России, заявил заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ)... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:11
2024-02-19T17:11
2024-02-19T17:11
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Около 100 наблюдателей от СНГ будут работать на выборах президента России, заявил заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Ильхом Нематов. "Около ста человек будет. Мы будем стараться охватить регионы России", — сказал Нематов по итогам встречи с представителями исполкома СНГ в понедельник. Он отметил, что подготовка к президентским выборам "идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений от избирательного законодательства". Ильхом Нематов выступит главой миссии наблюдателей организации на мартовских выборах президента России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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снг, совет федерации рф, ильхом нематов, россия, политика
Выборы президента России — 2024, СНГ, Совет Федерации РФ, Ильхом Нематов, Россия, Политика
На выборах президента России будут работать около ста наблюдателей от СНГ
Нематов: на выборах президента РФ будут работать около 100 наблюдателей от СНГ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Около 100 наблюдателей от СНГ будут работать на выборах президента России, заявил заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Ильхом Нематов.
"Около ста человек будет. Мы будем стараться охватить регионы России", — сказал Нематов по итогам встречи с представителями исполкома СНГ в понедельник.
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Он отметил, что подготовка к президентским выборам "идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений от избирательного законодательства".
Ильхом Нематов выступит главой миссии наблюдателей организации на мартовских выборах президента России.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.